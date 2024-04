"Old Bones" novi je singl i video poznatog domaćeg trojca Them Moose Rush te ujedno i treći spot s njihova hvaljenog albuma "Zepaxia". Video je djelo dugogodišnjeg suradnika benda Dinka Šimca (Beyond Pines Films), a u spotu glumi Miran Katar. Katar nije novost u spotovima Them Moose Rusha, a upravo najnoviji video otkriva kako lik kojeg je on utjelovio svojom pisaćom mašinom kreira svijet oko sebe.

Redatelj Dinko Šimac otkrio je više o pozadini videa, koji je jedinstven po 3D snimanju koje se dosad vrlo rijetko upotrebljavalo u glazbenim sporovima u Hrvatskoj, ali i čitavom svijetu.

"Vizija o eksplozivnom okršaju u baru koji eskalira zajedno s razvojem pjesme nastala je prilikom našeg zajedničkog brain-stormanja. Uvijek najprije razmišljamo što bismo htjeli napraviti, a tek onda kako i hoće li to uopće biti moguće. Kao jedno od najlogičnijih rješenja kako bismo izbjegli potrebu za kaskaderima, pirotehničarima i uništavanjem nečijeg prostora, pokazala se upotreba 3D animacija likova u pozadini. Budući da na ovakav način takva scena još nije napravljena za glazbeni spot, i tu smo dosta eksperimentirali s 3D snimanjem pokreta (motion capture) i tražili načine da tako veliku akcijsku scenu uopće tehnički uspijemo ostvariti. Na posljetku se Unreal Engine pokazao kao pravi softver za ostvarivanje svake ideje i vizije koja je nastala u glavi protagonista koji sjedi za šankom i tipka", istaknuo je.

Singl "Old Bones" stiže mjesec dana uoči velikog koncerta Them Moose Rusha u zagrebačkom Vintage Industrial Baru te njihove europske turneje. Nikola Runjevac, Branimir Kuruc i Vedran Marinko Komlen pred zagrebačku publiku stižu 9. svibnja, a na pozornici će im se pridružiti kolege Rens Argoa i Melewai. Ulaznice u pretprodaji možete nabaviti u Dirty Old Shopu, Grif baru te Vintage Industrial Baru.

Albumom "Zepaxia", koji sadrži 16 pjesama, Them Moose Rush su osvojili domaću, ali i stranu kritiku te su još jednom obranili titulu najjačih snaga domaće rock scene. Nastupali su diljem Europe od Londona i Dublina do Berlina, a Europavox ih je opisao kao "jedan od najtalentiranijih mladih hrvatskih bendova te europske zvijezde u nastajanju".

