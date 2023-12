Prošli su Badnjak i Božić, razdoblje kad se neizbježno najviše uživa u božićnim pjesmama. Za neke je ritam božićnih melodija započeo već na početku prosinca, dok su drugi ostali vjerni svojim omiljenim pjesmama i izvođačima.

Prema Billboardovoj ljestvici za tjedan do 9. prosinca, najviše se slušala pjesma 'Čokolada' Desingerice. Slijedi ju pjesma 'Dam dam dam' Aleksandre Prijović na drugom mjestu, dok je Rasta s pjesmom 'Pismo' zauzeo treće mjesto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na 21. mjestu tog tjedna nalazi se Mariah Carey s hitom 'All I Want For Christmas Is You', dok se na 25. mjestu smjestio Wham! s pjesmom 'Last Christmas'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U tjednu do 16. prosinca, dolazi do blagih promjena na vrhu ljestvice. Aleksandra Prijović s pjesmom 'Dam dam dam' zauzima prvo mjesto, Desingerica s 'Čokolada' je na drugom, dok se na trećem mjestu nalazi još jedan Prijovićkin hit, 'Devet života'. Mariah Carey i Wham! zadržavaju se na četvrtom i petom mjestu.

Na tu ljestvicu se tog tjedna vraća još jedan božićni hit, 'Rockin' Around the Christmas Tree' Brende Lee, koji zauzima 19. mjesto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U tjednu do 23. prosinca, Coby&Rouzi s pjesmom 'Jao mama' dominiraju na prvom mjestu, a slijede ih iste pjesme Desingerice i Aleksandre Prijović.

Mariah Carey se smjestila na 8. mjesto, 'Last Christmas' na 9., dok se Brenda Lee ponovno našla na 15. mjestu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I naposljetku - što su Hrvati slušali tijekom Badnjaka i Božića?

Na prvom mjestu i dalje dominiraju Coby&Rouzi s pjesmom 'Jao mama', dok Desingerica zauzima drugo i treće mjesto s dvije svoje pjesme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hit Whama! smjestio se na 7. mjesto, Mariah na 8., 'Rockin' Around The Christmas Tree' je na 11. mjestu, a ovog tjedna su na ljestvicu došle još dvije božićne pjesme: 'Božić Bijeli' Dalmatina te 'Snowman' pjevačice Sije.

A što kaže Youtube?

Što se tiče YouTube trendova koji pokazuju trenutno najslušanije pjesme na tom servisu, u Hrvatskoj je ponovno na vrhu Desingerica, ali ovoga puta s pjesmom 'Ccuti', snimljenom s repericom Zerom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na drugom mjestu je Barbara Bobak s pjesmom 'Lažeš me ljubavi', dok je treće mjesto zauzeo Petrov s istoimenom pjesmom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Četvrto mjesto ponovno pripada Barbari Bobak s pjesmom 'Barbarizam'. Pjesma 'Jao mama', koja je prošlog tjedna bila prva na Billboardovoj ljestvici, sada se nalazi na petom mjestu.

U trendingu se također nalaze i pjesme Đane Smajo, Splićanke koja je nedavno pobijedila na srpskom IDJ showu, te pjesma repera Cunamija nakon čijeg koncerta je počeo tonuti splav u Beogradu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Među 30 pjesama u trendingu je i novi hit Marije Šerifović, 'Dolazi ljubav', koju je objavila prije nekoliko dana i posvetila ju je svome sinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A na top 30 pjesama ipak se našla jedna božićna. Doduše, na zadnjem mjestu, i ne, nije jedna od ovih koje su se pojavile na Billboardovoj ljestvici. Radi se o pjesmi 'Feliz Navidad', glazbenika Josea Feliciana.

POGLEDAJTE VIDEO: Stranci razvaljuju na 'Prljavce'! Video postao hit na TikToku