U sklopu svoje svjetske turneje, glazbenik Gordon Matthew Thomas Sumner, poznatiji pod umjetničkim imenom Sting, u ponedjeljak je nastupio u zagrebačkoj Areni.

Dobitnik čak 17 Grammyja premijerno je pokazao i svoj novi bend, koji osim njega broji još dvojicu odličnih glazbenika - gitarista Dominica Millera i dugogodišnjeg suradnika, bubnjara Chrisa Maasa, poznatog i kao nekadašnjeg člana bendova Mumford & Sons i Maggie Rogers.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Sting

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Sting

Ovaj glazbeni trio oduševio je publiku energičnim koncertom ispunjenim najpoznatijim hitovima Stinga, koji su obilježili njegovu slavnu karijeru kao člana benda The Police i kao solo umjetnika.

Na koncert su izveli bezvremenske klasike poput "Fields of Gold", "Roxanne", "Every Breath You Take" i "Message in a Bottle", kao i mnoge druge pjesme koje su ostavile trag na generacijama slušatelja diljem svijeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Sting

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Sting

Pozdravio na tečnom hrvatskom

Pred izlazak velikog glazbenika, publiku je zabavljala talijanska pjevačica Giordana Angi. Uz gromoglasan pljesak publike i brojne usklike u trenutku izlaska na pozornicu, Sting je uzvratio tečnim hrvatskim "Dobra večer, Zagrebe!" pa bacio publiku u trans.

Zatim je priznao kako je isplanirao koju će pjesmu otpjevati na početku, a koju na kraju koncerta, no za sve ostale nije bio siguran, zbog čega je imena pjesama izvlačio iz papirića iz šešira i tim redoslijedom ih otpjevao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, Sting je u zagrebačkoj Areni nastupao i krajem listopada 2022. godine, kada je kao poseban gost koncerta stigao i njegov sin - Joe Sumner.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Sting

POGLEDAJTE VIDEO: Nestvarne snimke s proslave trostruke krune u Zagrebu. Ovako se slavio zagrebači klub