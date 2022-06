Tako će na centralnoj pozornici najvažnijih ljetnih koncerata ove godine nastupiti: Pipschips & video clips + Jonathan (14.7.), Električni orgazam + Kojoti (21.7.), Silente (28.7.), Edo Maajka (4.8.), Goran Bare & Majke (12.8.) i Rundek & Ekipa (18.8.)!

Spremni za glazbu

Puno energične glazbe, dobro poznatih izvođača i hitova odzvanjat će glasno Tvrđavom i ovog ljeta, i to u ambijentu koji glazbu stavlja u poseban, intimni kontekst i doživljaj koji ne treba propustiti!

Spoj mora, glazbe i srednjevjekovnih zidina ove koncerte čine neponovljivima i zahvaljujući toj kombinaciji publika uvijek traži ulaznicu više! Iz Tvrđave kulture poručuju kako ih iznimno veseli povratak „najglasnijeg“ programa:

„Program „Glasno s Tvrđave“ hrabro je istupio prošle godine u vremenu kada je tišina bila najglasnija. Sretni smo što je još jedan hvale vrijedan projekt opstao, narastao i prerastao u pokret dobre energije koji se savršeno uklapa u program Tvrđave sv. Mihovila“ izjavila je Morana Periša, voditeljica odjela za programsku produkciju.

Ulaznice za koncerte u sklopu programa “Glasno s Tvrđave” potražite u sustavu Eventim, na www.eventim.hr

Pips Chips & Videoclips

I dok zagrebačka publika željno iščekuje dugonajavljivani spektakl na Šalati, Pipsi otvaraju program “Glasno s Tvrđave” i to u godini kojom obilježavaju 30 godina postojanja na hrvatskoj glazbenoj sceni. I da, dodat ćemo – u njezinom vrhu. Iako već dugi niz godina nemaju novih izdanja, neka stara su napravila veliki come back na vinilu, ali ono što ostaje kao nepobitna činjenica jest da su Pipsi bend koji garantira kvalitetu, dobar provod i “sing along”, i to baš svaki put.

Jonathan

Kao najava velikih Pipsa, istu večer nastupa riječki bend Jonathan, koji je u prethodnih nekoliko godina osvojio indie publiku regije. Regionalu scenu su pokorili davne 2013. godine singlom “Maggie” od kada nezaustavljivo osvajaju sve najveće pozornice u Hrvatskoj, a ujedno su i jedni od rijetkih koji su probili led turnejom u Americi. Iako ove godine najavljuju novi album, ono što čini posebnu energiju benda najbolje se vidi na nastupima uživo – adrenalinom nabijena svirka publiku uvijek iznova oduševljava, a ove godine su na dodjeli Rock& off nagrada proglašeni pobjednicima u kategoriji koncertnog izvođača godine!

Električni orgazam

Bend kojem ne treba posebno predstavljanje. Bend koji je proslavio fantastičnih 40 godina uspješne karijere. Bend čiji se hitovi vrte diljem regije. Bend koji čini okosnicu rock’n’rolla, novog vala i post punka na ovim prostorima i bend čije su pjesme među najvažnijim redovima rock enciklopedija s ovih prostora. Od “Paket aranžmana” preko “Kako bubanj kaže” do “Distorzije” I dan danas nose titulu jednog od najvažnijih I najpopularnijih bendova regije, a publika u Šibeniku će ih po prvi puta gledati u posebnom ambijentu Tvrđave sv. Mihovila.

Kojoti

Jedan od najpoznatijih i najvažnijih bendova devedesetih, vraća se na velika vrata 2017. godine kada nastupaju na festivalu Brijačnica. Hitove poput „Razuzdan i lud“, „Hodala je pola metra iznad zemlje“, „Trese lupa udara“ znaju sve generacije. Imali su jedan od najboljih povratničkih albuma na našoj sceni, „Sve je pod kontrolom“. Od tada redovito nastupaju diljem Hrvatske i postaju miljenici neke nove publike.

Silente

Silente se na glazbenoj sceni pojavljuje 2013. godine s prvim singlom „Terca na tišinu“ i albumom „Lovac na čudesa“ kojima osvajaju publiku. Od tada nastupaju po cijeloj Hrvatskoj i nižu hit za hitom. Iako su imali kratku pauzu, ona im nije bila prepreka za stvaranje novih hitova. Ove i prošle godine bend je objavio 5 singlova , od kojih "Mene moje uši lažu” možda najbolje najavljuje skori izlazak novog albuma, na radost brojnih fanova.

Edo Maajka

Njegov prvijenac "Slušaj Mater" izlazi 2002. i Edo postaje najbolji novi izvođač te godine na području Hrvatske, BiH I šire. Svojim drugim albumom „No Sikiriki“, Edo potvrđuje svoj status jednog od najboljih MC-ja Balkana. Ove godine izdaje novi album „Moćno“ koji donosi 11 novih pjesama koji nas vode u njegovo ranije glazbeno doba. Album je napisao u svega desetak dana, a struka i kritika su već dale svoje zeleno svjetlo. Kako zvuče stari hitovi i moćni novi album, publika će premijerno čuti ovog ljeta na Tvrđavi sv. Mihovila.

Goran Bare & Majke

Jedan od najboljih rock sastava u Hrvatskoj predvođen karizmatičnim i neponovljivim Goranom Baretom vraća se pred šibensku publiku. Tko je samo jednom bio na koncertu Majki zna da to glazbeno iskustvo premašuje pojmove još jednog u nizu koncertnih nastupa i definira se kao čista, iskrena emocija, energija koja ruši nevidljive zidove i glazba koju rijetki danas prenose publici na tako emotivan način.

Rundek & Ekipa

Rundek je za veliku obljetničku turneju ''Apocalypso Now'' 2017. nakon sedam godina s Cargo Triom, ponovo okupio veliki bend. On je ovaj put sastavljen većim dijelom od mlađih muzičara sa bogate i vibrantne nove zagrebačke scene. Nazvali su se “Rundek &EKIPA”. Bio je to inače standardni odgovor dugogodišnjeg šofera Rundek Cargo Orkestra i Trija kad bi ga na turnejama carinici na nekoj regionalnoj granici pitali koga vozi. Ekipu čine: Roko Crnić - bas i bubnjevi, Silvio Bočić na bubnjevima, gitari i basu, Miro Manojlović na udaraljkama i vibrafonu, Igor Pavlica svira trubu, a Ana Kovačić svira saksofon i sintesajzer. Što će nam ekipa spremiti za kraj ljeta, ostaje da skupa doznamo na šibenskoj tvrđavi!