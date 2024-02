Nakon što smo saznali da će Hrvatsku na Eurosongu u Švedskoj predstavljati Baby Lasagna, uskoro će svog predstavnika odabrati i susjedna nam Srbija. Prva polufinalna večer Beovizije održat će se večeras, a druga 29. veljače.

Na popisu pjesama koje će se boriti za odlazak na Eurosong ukupno je 28 izvođača, a među njima je i hrvatska pjevačica Martina Vrbos.

U oba polufinala će se predstaviti 14 skladbi, a osam najboljih iz svakog polufinala natjecat će se 2. ožujka u velikom finalu te će ona najbolja predstavljati Srbiju na Eurosongu.

Prva polufinalna večer:

Marko Mandić – 'Dno'

M.IRA – 'Percepcija'

Bojana x David – 'No No No'

Lena Kovačević – 'Zovi me Lena'

Saša Báša i VirtualRitual – 'Elektroljubav'

Martina Vrbos – 'Da me voliš'

Filarri – 'Ko je ta žena'

Breskvica – Gnezdo orlovo

Hristina – 'Bedem'

Ivana Vladović – 'Jaka'

Chai – 'Sama'

Zorja – 'Lik u ogledalu'

Kavala – 'Vavilon'

Keni nije mrtav – 'Dijamanti'

Druga polufinalna večer:

Nadia – 'Sudari'

Hydrogen – 'Nemoguća misija'

Iva Lorens – 'Dom'

Zejna – 'Najbolja'

Filip Baloš – 'Duga je noć'

Nemanja Radošević – 'Jutra bez tebe'

Yanx – 'Kolo'

Kat Dosa – 'Tajni začin'

Džordži – 'Luna park'

Dušan Kurtić – 'Zbog tebe živim'

Teya Dora – 'Ramonda'

Konstrakta – 'Novo, bolje'

Milan Bujaković – 'Moje tvoje'

Durlanski – 'Muzika'

