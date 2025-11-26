Slovenija neće nastupiti na Eurosongu 2026.

Slovenska javna televizija RTVSLO neće sudjelovati u Eurosongu 2026. niti prenositi natjecanje, pokazuju najnoviji nacrti Produkcijskog plana (PPN) za narednu godinu. To znači da Slovenije u Beču neće biti, iako formalna potvrda još čeka službene procedure.

Glavni razlog povlačenja je sudjelovanje Izraela. RTVSLO i dio slovenske javnosti smatraju da ne mogu sudjelovati dok Izrael ostaje dio natjecanja, zbog humanitarne situacije u Gazi i sukoba koji traju od 2023. godine. Sličan stav dijele i neki drugi europski emiteri.

Izraelska televizija Kan tvrdi da Eurosong ostaje kulturni događaj i da politika ne bi smjela utjecati na natjecanje, no Slovenija je odlučila povući se.

Troškovi produkcije i kotizacija za Eurosong sada su neodrživi...

Financijski faktor također igra ulogu. Godina 2026. bit će godina s brojnim velikim događajima, Zimske olimpijske igre u Italiji i Svjetsko prvenstvo u nogometu, što zahtijeva velika sredstva i tehničke kapacitete. Troškovi produkcije i kotizacija za Eurosong sada su neodrživi. RTVSLO planira preusmjeriti sredstva na nacionalnu kulturnu produkciju, domaće glazbene emisije, dokumentarne serijale i festivale poput ''Melodije morja in sonca'' i ''Poletna noć''.

Ako Izrael pobijedi u Beču, Slovenija se vjerojatno neće vratiti ni 2027. godine. Hrvatska radiotelevizija zasad prati situaciju i nije najavila promjene u sudjelovanju ili prijenosu.

