Glasni i nabrijani - riječka grupa Let 3 okupila je brojne generacije ljubitelja rocka! Još odavno su dokazali da su prvorazredna rock atrakcija i zaista unikatna umjetnička pojava, a sinoć su prvi put nastupali na Tvrđavi sv. Mihovila gdje su ljubitelje žestokog zvuka itekako oduševili svojim hitovima.

„Bilo je rasprodano sve. To znači da je bio jako veliki interes za koncert. Atmosfera je bila baš strašno, strašno dobra. To je baš taj osjećaj kada sviramo sami i kada dođe baš naša publika koja voli naše pjesme, a mi volimo tu publiku. To je savršen spoj publike i benda“, izjavio je Mrle nakon njihovog sjajnog koncertu u Šibeniku.

Jedan od naših najoriginalnijih i najuspješnijih rock bendova još je jednom oduševio sve okupljene. Prlja, Mrle i ostatak ekipe su se potrudili da ovim koncertom malo i iznenade šibensku publiku, pa se tu osim novih našle i neke starije pjesme ovog benda. Doslovce se izmjenjivao hit za hitom; “Kontinentio”, “999”, “Omađijaj me”, “Profesor Jakov”, “Ero s onog svijeta”, “Drama”, “Riječke pičke”, “Kurcem u čelo” i “Izgubljeni”.

Provokativnost i kontroverznost

Mrle nije mogao sakriti oduševljenje šibenskom publikom: „To je prava ona publika koja zna sve naše pjesme i uživa tu s nama od početka do kraja. Ono što mi je najznačajnije što vidim ovdje u publici majke sa svojom djecom, bake sa svojim unucima. Znači da to ide već s koljena na koljeno. To je dobar znak. Svirat ćemo još barem sto godina“.

Provokativnost i kontroverznost su alati kojima dopiru do publike ; „Provokacije su bile oduvijek neizostavni dio našeg izraza. Svjesni smo toga da putem njih možemo doprijeti do većeg broja "glava" i na taj način ih ponukati da pogledaju oko sebe i svojim angažmanom doprinesu da i njihove glave žive ljepše i slobodnije“.

Nakon ovog prvog kolovoškog koncerta, pozornica na šibenskoj tvrđavi u kolovozu bit će rezervirana još za nastupe Nene Belana i Fiumensa te TBF-a, a za svaki od koncerata Mastercard i RTL Music i dalje će nuditi posebna iskustva na priceless.com/hrvatska. Sve što trebate napraviti kako biste došli do svog paketa i iznenadili svoje društvo jest registrirati se svojom Mastercard karticom i redovito pratiti ondje objavljene ponude.