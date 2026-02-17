FREEMAIL
UŽIVA U SITNICAMA /

Sandra Bagarić podijelila prizor koji ju je oduševio u šetnji

Sandra Bagarić podijelila prizor koji ju je oduševio u šetnji
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Sandra Bagarić, jedna od naših najpoznatijih opernih pjevačica, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Svojom posljednjom objavom pokazala je kako uživa u malim stvarima, posebice u prvim znacima proljeća pred nama

17.2.2026.
18:19
Hot.hr
Sandra Simunovic/PIXSELL
Operna pjevačica Sandra Bagarić živi vrlo užurbanim tempom života, no prioritet joj je zdravlje i pronalaženje onih sitnica koji "obične dane" pretvaraju u sretne i ispunjene. Kako je otkrila na vlastitom Instagram profilu, šetnja zagrebačkim Maksimirom posebno joj je popravila raspoloženje.

Znakovi proljeća i osmijeh koji osvaja

Na nizu objavljenih fotografija, Sandra Bagarić pozirala je nasmijana i opuštena uživajući u zrakama sunca koje su u Zagreb stigle nakon više sivih dana.

Odjevena u zimsku jaknu, ali s neizostavnim sunčanim naočalama, podijelila je i fotografije cvijeća koje ju je dodatno napunilo energijom! Naime, u parku su se već pojavili prvi vjesnici proljeća, visibabe i šafrani, te tako najavili skori dolazak toplijih dana. Glazbenica je doživljaj ove prekrasne "predproljetne" scene savršeno sažela u jednostavnom, ali rječitom opisu: "Što je danas lijep i sunčan dan...".

Njezini pratitelji odmah su reagirali s odobravanjem, a komentari su se ispunili srcima, čime su pokazali da cijene ovakve spontane i vesele objave koje unose dašak optimizma.

Zasluženi predah od brojnih obaveza

Ovaj trenutak opuštanja dolazi kao dobrodošao predah u inače gustom rasporedu Sandre Bagarić.

Kao dugogodišnja solistica u Gradskom kazalištu Komedija, njezina je svakodnevica ispunjena probama i izvedbama popularnih opereta. Upravo zato ova objava, koja slavi mir i ljepotu prirode, pruža uvid u njezinu drugu, privatniju stranu koja cijeni.

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna otvorio duši Mojmiri: 'Ne sviđa mi se što postajem. Pokleknuo sam u nekim trenucima'
 

