Nakon što je nogometaš Lionel Messi osvojio Mundijal i podigao pehar, jedan stari hit pjevačice Nives Celzijus postao je nikad aktualniji. Iako je Nives bodrila Vatrene koji su osvojili broncu na Svjetskom nogometnom prvenstvu, starleta se našla u centru pažnje javnosti upravo zbog agrentinskog nogometaša.

Ona je prije nekoliko godina snimila pjesmu provokativnog sadržaja posvećenu Messiju.

Poslušajte ovaj hit:

"Najbolji jesi, moj mali Messi, daj me protresi, danas je tvoj dan. Nadigraj me u finalu, ti budi pobjednik jer ja gubiti znam. Gol, gol, zabij gol, daj mi gol, gol, jer ti to možeš, uvijek do gola da uđeš i ja sam gola, gol, gol, zabij gol, daj mi gol, jer ti to možeš, uvijek do gola da uđeš i ja sam gola. Ti si gol, zabij mi gol, ja sam gola zabij do bola", riječi su pjesme Nives koje je posvetila Messiju 2011. godine.

"Nives je kriva za sve", "Urekla nas", "Ooo moje uši", smijali su se fanovi u komentarima ispod videa objavljenog na Youtubeu.

Kako vam se sviđa pjesma?