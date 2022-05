U predvorju Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog najavljeno je jubilarno izdanje najstarijeg i jednog od najznačajnijih glazbenih festivala - Ljubljana Festivala, na kojem će ove godine od 21. lipnja do 8. rujna nastupiti najveća imena svjetske glazbene scene.

Festival Ljubljana slavi jubilarnih 70 godina i jedan je od najstarijih međunarodnih festivala tog opsega svake godine pažljivo odabranim i žanrovski raznovrsnim programom značajno pridonosi kulturnom događanju u prijestolnici jer Ljubljana, ponajprije tijekom ljetnih mjeseci, postaje poveznica priznatih stranih i domaćih umjetnika. Ideja vodilja i dalje ostaju kvaliteta i svježina. Razdoblje od 21. lipnja do 8. rujna obilježit će baletne i operne predstave, mjuzikli, komorni i simfonijski koncerti, a na programu će biti i majstorski tečajevi Festivala Ljubljana, Međunarodna likovna kolonija, radionice za djecu i mlade, Ljubljana Festival na Ljubljanici, različite uvodne priredbe prije službenog početka festivala i mnoga druga događanja.

"Čini se da se svemirska industrija sporije razvija nego Ljubljana Festival“, tim je riječima Festival i generalnog direktora i umjetničkog ravnatelja Festivala, Darka Brleka, predstavio ravnatelj Lisinskog, Dražen Siriščević, koji je i ovom prigodom izrazio podršku ovoj fantastičnoj manifestaciji svjetskih razmjera uz riječi da je to 'nešto najveće što se na polju kulture može stvoriti – ne samo u susjedstvu, već i u cijelome svijetu'", govori.

Najavljujući program Festivala, Darko Brlek izdvojio je neke od najblistavijih vrhunaca ovogodišnjeg izdanja.

U godini koju istovremeno obilježava 150. godišnjica rođenja arhitekta Jože Plečnika središnje mjesto događaja priredbi ponovno će biti Ljetno kazalište Križanke.

Vrhunci 70. Ljubljana Festivala bit će tradicionalna Ljetna noć, mjuzikl Priča sa zapadne strane, maestro Christopher Eschenbach, Béjart Ballet, Faustovo pogubljenje pod ravnanjem Charlesa Dutoita, Edward Clug, dirigent Riccardo Muti, mezzosopranistica Elīna Garanča, John Malkovich, tenorist Plácido Domingo, Orkestar Zapadno-istočni divan pod dirigentskim štapićem Daniela Barenboima sa solistom Lang Langom, Simfonijski orkestar iz Pittsburgha pod ravnanjem Manfreda Honecka s pijanisticom Hélène Grimaud, tenorist Juan Diego Flórez, Tajlandski filharmonijski orkestar pod ravnanjem Alfonsa Scarana, violinistica Lana Trotovšek i violist Maksim Risanov s Londonskim kraljevskim filharmonijskim orkestrom s dirigentom Vasilijem Petrenkom, Ana Netrebko i Jusif Ejvazov, gala koncert Slovenskog okteta povodom 70-godišnjice djelovanja, mjuzikl prema baladi Povodni mož (Vodenjak), Vlado Kreslin i još mnogo toga. Sedamdesetu izvedbu ljetnog festivala svečano će zatvoriti Bečka filharmonija pod ravnanjem finskog dirigenta Esa-Pekke Salonena.

Događanja će se održati na više lokacija, ali kao i dosad, središnje mjesto događaja priredbi bit će Ljetno kazalište Križanke. Program vrijedan skoro pet milijuna eura ostvaren je uz potporu Grada Ljubljane, osnivača Ljubljana Festivala, i gradonačelnika Zorana Jankovića te sponzora, prijatelja Festivala i medijskih pokrovitelja.

Jedini hrvatski predstavnik na festivalu bit će Tonči Huljić. On će na Festivalu nastupiti sa svojom predstavom Mediterraneo, na kojoj će kao poseban gost nastupiti Petar Grašo: "Ima prostora za cross-over na ovim prostorima. Razlika između koncerta u koji je 2019. održan u Zagrebu i onoga što nas čeka u Ljubljani jest u tome što će puno više pažnje biti posvećeno showu. To inozemno tržište traži pa ćemo tu pokazati naša mišljenja o tome kako bi trebao izgledati neki mediteranski zvuk obogaćen sa emotivnim show elementima. Ono što mi je uvelike u svemu pomoglo u cross-overu jest i Pop Misa Mediterana, koja će krajem šestog mjeseca biti izvedena u Zagrebu, ali više detalja o tome znat ćete tek početkom šestog mjeseca. Ono što je sigurno jest da će u Sloveniji zbor biti manji, ali ću zato dovesti jednog gosta koji je izrazio veliku želju da bude tamo. On je već naturalizirani Slovenac, zove se Petar Grašo. Neki ga iz drugih razloga povezuju sa mnom. Bit će to prilika da ga vidite u novom svjetlu", rekao je Tonči na press-konferenciji.

Uz želju da će i u Zagrebu jednom netko prepoznati važnost organiziranja ovakvih glazbenih dragulja, ravnatelj Lisinskog čestitao je za kraj Ljubljani na ovom sjajnom Festivalu očaravajućeg programa.