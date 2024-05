Dugoiščekivani Eurosong 2024. je završio. Pobjedu je odnio predstavnik Švicarske Nemo s pjesmom "The Code".

U nastavku pogledajte i prisjetite se nastupa svih natjecatelja.

Švedska

Marcus & Martinus - "Unforgettable"

Ukrajina

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

Njemačka

Isaak - "Always on the Run"

Luksemburg

Tali - "Fighter"

Izrael

Eden Golan - "Hurricane"

Litva

Silvester Belt - "Luktelk"

Španjolska

Nebulossa - "Zorra"

Estonija

5miinust & Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Irska

Bambie Thug - "Doomsday Blue"

Latvija

Dons - "Hollow"

Grčka

Marina Satti - "Zari"

Ujedinjeno Kraljevstvo

Olly Alexander - "Dizzy"

Norveška

Gåte - "Ulveham"

Italija

Angelina Mango - "La noia"

Srbija

Teya Dora - "Ramonda"

Finska

Windows95man - "No Rules!"

Portugal

Iolanda - "Grito"

Armenija

Ladaniva - "Jako"

Cipar

Silia Kapsis - "Liar"

Švicarska

Nemo - "The Code"

Slovenija

Raiven - "Veronika"

Hrvatska

Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

Gruzija

Nutsa Buzaladze - "Firefighter"

Francuska

Slimane - "Mon amour"

Austrija

Kaleen - "We Will Rave​"

