Petar Grašo nam je otkrio kako je sin Toni i što planira za 30 godina karijere

Na Hrvatskoj noći u Frankfurtu atmosfera je bila užarena, a među zvijezdama večeri našao se i Petar Grašo (48), jedan od omiljenih izvođača hrvatske glazbene scene. Dok je publika uživala u njegovim hitovima, imali smo priliku s njim popričati o svemu. Od slatkih muka biranja pjesama za nastup, do velikih planova za obilježavanje trideset godina karijere. Otkrio nam je i što ga najviše ispunjava kad stane pred publiku, a moramo priznati, njegova energija nije ništa manja nego kad je prvi put zakoračio na scenu. U nastavku doznajte što nam je Grašo sve otkrio.

Petre, evo vas ponovno na Hrvatskoj noći. Kako se osjećate kada nastupate pred Hrvatima iz dijaspore i pjevate njihove omiljene pjesme?

Izuzetno sam sretan što sam izvođač koji svake godine sudjeluje na ovom događaju, i iskreno, teško bih propustio ovu večer. Prekrasna atmosfera, mnoštvo ljudi, dobre energije i istinske radosti za mene. Zbog toga uvijek s veseljem sretnem drage prijatelje i izvođače koji su pravi umjetnici.

Kako ste odabrali repertoar za večerašnji nastup s obzirom na to da imate toliko hitova?

To je uvijek slatka briga. Trudim se izabrati pjesme koje će razveseliti publiku i stvoriti trenutke u kojima svi pjevamo zajedno. Uvijek mi je važno da i ja i publika budemo zadovoljni.

Sljedeće godine obilježavate trideset godina karijere. Planirate li nešto posebno za taj jubilej?

Pomalo je zastrašujuće. Toliko je to brzo prošlo da mi se čini kao da je riječ o nekih desetak godina karijere, a ne 30. Nisam tip koji traži povod za velike koncerte, ali kako je riječ o 30 godina karijere, imao sam želju napraviti nešto za svoju dušu prije svega. Bila mi je ideja ove godine napraviti jednu količinu lijepih koncerata, ja to zovem velikim koncertima u manjim prostorima. Nastupi će obuhvatiti cijelu regiju, od Zagreba i Splita do Ljubljane, Beograda i Sarajeva, ali nekako mi je Lisinski glavni cilj jer je to dvorana u kojoj sam održao svoje prve veće koncerte 1997. i pripremamo koncert koji će biti na nekoj višoj produkcijskoj razini, ali najbitnije mi je vidjeti sve te ljude. Što su manji prostori, veća je intima.

Kako je sin Toni?

Teško je reći kakav je nakon trinaest dana. Plače i jede. To je to. Dobro, odlično, smiren, sudeći po tome da je mirniji od svoje sestre Albe. Za sada je vrlo smiren. Hvala Bogu. Sretni smo što su djeca živa i zdrava išto odrastaju uz obitelj koja je zajedno.

Vaši najdraži hitovi?

Neke balade sam napisao za svoju dušu, znajući da neće biti komercijalni hitovi, dok su druge pjesme odmah postale veliki uspjesi. Volim pjesme poput "Ako te pitaju", "Ko nam brani" i "Idi", a svaka od njih ima posebno mjesto u mom srcu. Sve su te pjesme dio mene.

