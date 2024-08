Dvije svjetske DJ zvijezde obilježit će mega spektaklima mjesec kolovoz na hrvatskoj glazbenoj sceni. Domaći brend BSH već ove subote, 10. kolovoza u povijesnom istarskom kamenolomu Cave Romane predstavlja nastup najvećeg techno DJ-a današnjice Solomuna.

Solomun u Hrvatsku dolazi izravno s Untold festivala koji se održava u Rumunjskoj, a nakon Vinkurana odlazi na svoju rezidenciju u klubu Pacha na Ibizi. Ovo je jedini njegov nastup u regiji ove godine pa ne čudi da su ulaznice bile rasprodane čak dva tjedna prije nastupa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U pulsku zračnu luku sletjet će na dan spektakla. Kako često ističe da voli Hrvatsku, zajedno sa svojim timom uživat će upravo u domaćim specijalitetima te istarskim vinima. Na samoj lokaciji postav velike produkcije je krenuo, a ona uključuje najsuvremenije svjetlosne i zvučne efekte.

Ulaznice su odavno rasprodane, a odlična je vijest da je partner događaja Mastercard osigurao dodatni kontingent ulaznica koje se mogu kupiti putem linka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Jedan od najprepoznatljivijih DJ-a

Njegov zanimljiv put u glazbeni svijet počeo je zahvaljujući njegovom bratiću, koji je često posjećivao noćne klubove te mu donosio kasete kad god bi dolazio u grad. Te su vrpce pokazale Solomunu da glazba nije samo komercijalni radio. Od tada počinje kupovati vinilne ploče, da bi na kraju sa 16 godina svirao u Domu mladih za ostale tinejdžere. Solomun se počeo baviti glazbom u dobi od 23 godine.

Foto: RTL

Danas je jedan od najprepoznatljivijih i najkarizmatičnijih DJ-a. Ovog kolovoza uz Hrvatsku nastupa još samo na Ibizi te na nekoliko festivala. Uz njega u Cave Romane će nastupiti DJ-i Adam Ten i Andrew Meller. Ovaj ljetni spektakl u Vinkuranu najveće je priznanje glazbenom brendu BSH, a organiziran je u suradnji s Općinom Medulin i Turističkom zajednicom Općine.

Solomun je često u Hrvatskoj, a o tome je rekao: „Kad sam bio mlađi, znali smo provoditi cijele ljetne praznike u Hrvatskoj i Bosni s obitelji. Danas, kad sam na turneji skoro 10 mjeseci, stignem doći jednom u Bosnu i jednom u Hrvatsku!“

Hot Since 82

Za kraj ljetne sezone i povratak s godišnjih odmora, BSH Events u Zagrebu u subotu, 24. kolovoza od 18 sati predstavlja open air spektakl "Hot Since 82 at Zagreb Pyramids".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Engleska DJ zvijezda nastupit će na Zagrebačkom Velesajmu ispred "Talijanskog paviljona" kojeg je talijanski arhitekt Giuseppe Sambito projektirao je 1961. godine. On je specifičan po svojih 12 "obrnutih piramida". Ovaj je prostor uvršten na listu spomenika kulture.

Foto: RTL

Hot Since 82, pravog imena Daley Padley, karizmatični je Englez iz Leedsa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prve svirke imao je za društvo već s 14 godina. Njegov streloviti uspon započeo je jednom prilikom kad je prisustvovao afterpartyju u Holmfirthu, glazba je iznenada prestala.

Foto: RTL

Priključio je svoj iPhone na zvučnike, a slučajno se uključio jedan od njegovih radova. Iako Padley doduše nije napravio pjesmu s namjerom da je objavi, reakcije na zabavi su bile u potpunosti oduševljene. Kontaktirao je svog prijatelja, danskog producenta Noira. On je bio impresioniran i izdao ga je za svoju etiketu. 'Let It Ride' je zauzeo treće mjesto Beatportove deep house ljestvice. Tako je rođen Hot Since 82. Danas je redoviti gost i rezident na Ibizi, kao i na brojnim svjetskim festivalima.

Ulaznice za spektakl Hot Since 82 at Zagreb Pyramids mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Ni koncert Thompsona, Bulića i Zečića ne može bez Baby Lasagne: Sve se ori uz taktove 'Rim Tim Tagi Dim'