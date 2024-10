'Otac heavy metala' ušao Kuću slavnih: 'Hvala obitelji, ali i fanovima. Toliko su mi odani sve ove godine'

Rock legenda Ozzy Osbourne (75) primljen je kao solo umjetnik u Kuću slavnih rock and rolla (Rock and Roll Hall of Fame), prenosi u nedjelju BBC. Princ tame, što mu je nadimak, u subotu je u dvorani u Clevelandu dobio ovacije svih prisutnih 20.000 uzvanika.



"Želio bih zahvaliti svima onima koji su glasali za moj izbor u Rock and Roll Hall of Fame kao solo umjetnika. Hvala vam od srca", kazao je nakon što mu je glumac Jack Black uručio nagradu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Ozzy je navodno u jednom razdoblju života kao kućnog ljubimca imao - tenisicu. Toliko je volio kokain da je znao zaspati u zdjeli punoj te droge, a probao je i pošmrkati mrave s pločnika nakon jedne gaže.

"Moji obožavatelji bili su mi toliko odani za vrijeme svih ovih godina i ne mogu im dovoljno zahvaliti. Moram reći i da sam imao sreću što sam svirao s nekima od najvećih svjetskih gitarista, bubnjara i basista, a nekoliko njih večeras je ovdje. No moram istaknuti još jednu stvar o tipu koji se zvao Randy Rhoads. Da nisam upoznao Randyja, mislim da sada ne bih bio ovdje", kazao je Osbourne.

Kao talentirani i priznati gitarist Rhoads je pomogao Osborneu da transformira svoju solo karijeru nakon što je izbačen iz heavy metal benda Black Sabbath u Birminghamu 1979. Umro je 1982. sa samo 25 godina.

Najveću je zahvalnost izrazio članovima svoje obitelji, supruzi Sharon, kćeri Kelly i njezinu sinu Sidneyu, koji su sjedili u publici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne

Kuća slavnih rock and rolla, muzej u Clevelandu, koji dokumentira povijest rock-glazbe, upućuje na njezin kulturološki značaj i odaje počast ključnim protagonistima. Uvjete za ulazak u Kuću slavnih rock and rolla stječu glazbenici od čijeg je prvoga službenog izdanja prošlo najmanje 25 godina. Umjetnike svake godine nominira odbor koji čine povjesničari rock and rolla, a bira ih međunarodno glasačko tijelo od 500 stručnjaka.

Foto: Profimedia Dok je bio na turneji u San Antoniju u Teksasu, Ozzy se jedne večeri napio. Njegovoj drugoj supruzi Sharon bilo je dosta takvog njegovog ponašanja, pa mu je uzela svu odjeću nadajući se da će ga tako zadržati u hotelu. No, Ozzy je obukao jednu od njenih haljina i tako uređen izašao je van. Nakon provoda po lokalnim birtijama, pomokrio se po zidovima Alama, povijesnog nacionalnog spomenika, a policajci su ga brzo uhitili. Prošlo je desetljeće prije nego što su vlasti dopustile Ozzyju da ponovno nastupi u San Antoniju.

Prva generacija glazbenika u Kuću slavnih uvedena je 1986., počevši s Chuckom Berryjem. Godišnje se izabere između pet i sedam izvođača. Nominiraju se i umjetnici iz drugih glazbenih žanrova, poput countryja, bluesa, jazza, gospela i folka, koji su u ranoj razvojnoj fazi utjecali na rock.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Audicijska faza Suprstara bliži se kraju. Nika: 'Ja obožavam gledati ljude kako pjevaju'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa