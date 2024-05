Baby Lasagna snimio je video poruku za sve svoje navijače i obožavatelje nakon što je sinoć u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga 2024. ostvario plasman u finale.

"Bok svima, samo želim na trenutak svima zahvaliti što ste glasali i odveli nas u finale, to je stvarno čast. Kad smo plesali i kad sam vidio more ljudi, ogromnu gomilu koja je plesala s nama, to je bio nevjerojatan prizor. Jedva čekam subotu i mislim da emo biti bolji nego jučer. Hvala vam svima još jednom. Mijau", rekao je Baby Lasagna na društvenim mrežama na engleskom, a zatim se posebno obratio Hrvatima.

"Dragi moji Hrvati, presretan sam vidjeti snimke koje mi šaljete i koje uzbuđenje ste jučer proživljavali skupa sa mnom. Nadam se da ste zadovoljni i ponosni idemo sad do kraja. Kuraja!"

