Nekonvencionalna riječka pjevačica o femicidu: 'Donna Viva' je moj glazbveni vapaj protiv nasilja

Izazovna i nekonvencionalna riječka pjevačica i stomatologinja Nika Komadina zaintrigirala je sada publiku novim singlom "Donna Viva", snažnom baladom na talijanskom jeziku koja progovara o toksičnim vezama i ženskoj snazi.



Foto: PROMO

U suradnji s poznatim talijanskim kantautorom i svojim dugogodišnjim pacijentom Rodolfom Vitaleom, Nika je pjesmi udahnula emocionalnu dubinu, a snažna poruka i impresivni vokal dodali su prepoznatljiv, autentičan pečat.

"Pjesma 'Donna Viva' nastala je na Dan žena 2023., kada se intenzivno pričalo o tragedijama i nasilju nad ženama. Nakon što me čuo na You Tube-u kontaktirao me Rodolfo i predložio je da otpjevam ovu pjesmu koja kao da je pisana baš za mene. Pristala sam odmah jer ja sam žena koja ima nultu toleranciju na nasilje; sudbina je odigrala svoju ulogu", govori Nika.

Foto: PROMO

Dodaje da je pjesma povezana s Italijom jer je autor pjesme Talijan, a i tekst je na talijanskom jer je tamo femicid postao tragična svakodnevica pa Nika želi pjesmom prenijeti snažnu poruku ženama koje se u strahu od posljedica ne usuđuju prijaviti nasilje, a čega se, kaže, nagledala i naslušala jer često poslom boravi tamo. Ova prijateljska suradnja Nike s Rodolfom donosi snažnu pjesmu kojom ženama žele poručiti da je promjena uvijek samo u njihovim vlastitim rukama.

"Pjevam o toksičnoj ljubavi s narcisoidnim manipulatorom, gdje početna faza 'lovebombinga' prerasta u konstantne sukobe, maltretiranje i ponižavanje, sve s ciljem da žena izgubi svoj identitet. No, pjesma pokazuje put prema oslobođenju, jačanju i ljubavi prema sebi, naglašavajući da snaga dolazi nakon boli", istaknula je pjevačica.

Pjesmu prati i vizualno atraktivan spot kojeg je Nika snimala desetak sati. Inspiraciju za scenarij dobila je odmah čim je otpjevala prvu strofu pjesme.

"Prva strofa govori 'kako smo bili kao kapi kiše na autu koji se vozio direkt u ludnicu' i zato mi je došla inspiracija za auto koji je preokrenut. Hitna pomoć i vatrogasci oko mene, svi da mi pomognu, a zapravo ja moram sama sebi pomoći. Tu je ključ svega. Nitko nama ne može pomoći, ako mi to same ne odlučimo. Moramo kao žene skupiti hrabrosti i stati na kraj maltretiranju i plakanju, mi same možemo izaći iz svega kao pobjednice. Treba samo to shvatiti", objašnjava Nika.

Priznaje i da voli sudjelovati u kreativnom procesu stvaranja spotova, a sve što radi, Nika radi s ljubavlju te se smatra pravim vizionarom. Iako je po struci stomatologinja, osmijeh na lice publici stavlja i svojom glazbenom karijerom, a te ljubavi kombinirat će i dalje. Njezin talent prepoznat je i van granica Hrvatske, u kontaktu je sa mnogim čuvenim autorima i producentima te ponosno najavljuje mnoge nove projekte do kraja godine.

