Legendarni kanadski glazbenici Joni Mitchell (78) i Neil Young (76) odlučili su maknuti svoju glazbu sa Spotifya zbog podcasta voditelja Joea Rogana (54) i dezinformacija o cjepivu protiv Covida-19.

Voditelj se ispričao Spotifyu i odgovorio glazbenicima

Joe Rogan je dao odgovor na kontroverziju zbog koje su mnogi glazbenici uklonili svoju glazbu sa Spotifya, jer ne žele dijeliti platformu s njegovim popularnim podcastom, "The Joe Rogan Experience".

U gotovo desetominutnom videu postavljenom na Instagram, Rogan brani sporni razgovor na podcastu te se ispričava Spotifyu i opisuje kako bi se podcast mogao promijeniti u budućnosti.

"Ovi podcastovi su vrlo čudni jer su samo razgovori", kaže Rogan. “I često nemam pojma o čemu ću pričati dok ne sjednem i ne razgovaram s ljudima. Zato neke moje ideje nisu toliko pripremljene ili dotjerane jer ih doslovno imam u stvarnom vremenu, ali dajem sve od sebe i to su samo razgovori, a mislim da je to i privlačnost emisije. To je jedna od stvari koja ga čini zanimljivim. Stoga želim zahvaliti Spotifyu što je bio moja podrška tijekom ovog vremena, i jako mi je žao što im se to događa", rekao je Rogan u videu na Instagramu.

Ovaj voditelj spominje dva gosta podcasta zbog kojih je i došlo do kontroverzije, dr. Petera McCullougha i dr. Roberta Malonea. Oba gosta iznijela su višestruke nepotkrijepljene tvrdnje vezane uz pandemiju u "The Joe Rogan Experience" podcastu, prenosi The Verge.

Rogan za svoje goste kaže da su oni "visoko vjerodostojni, vrlo inteligentni, vrlo uspješni ljudi i imaju mišljenje koje se razlikuje od mainstream narativa. Htio sam čuti njihovo mišljenje", istaknuo je voditelj.

Unatoč široko rasprostranjenom razotkrivanju izjava mnogih gostiju, Rogan se protivi tome što su te epizode označene kao dezinformacije. Tvrdi da bi vas stavovi gostiju o određenim temama, kao što su učinkovitost platnenih maski, porijeklo virusa ili mogu li se cijepljeni ljudi zaraziti i prenijeti COVID, trebali gledati kao druga strana priče te da bi kao takvi trebali biti dio javnog diskursa .

'Ne znam jesu li u pravu'

Voditelj je priznao da ne želi stajati ni na čiju stranu: "Ne znam jesu li u pravu", nastavlja: "Ne znam jer nisam liječnik. Ja nisam znanstvenik. Ja sam samo osoba koja sjedi i razgovara s ljudima. Shvaćam li stvari krivo? Apsolutno. Pogrešno shvaćam stvari, ali pokušavam ih ispraviti kad god nešto pogriješim. Pokušavam to ispraviti jer me zanima istina. Zanima me što je istina, a zanima me i zanimljiv razgovor s ljudima koji imaju različita mišljenja. Ne zanima me samo razgovor s ljudima koji imaju jednu perspektivu", rekao je Rogan.

Nakon što je Roganov podcast "osvojio" Spotify, mnogi glazbenici su odlučili, iz protesta, povući svoje pjesme s ove glazbene platforme. Neil Young je poručio platformi da "mogu imati Rogana, ali ne i Younga", Youngu se pridružila i pjevačica Joni Mitchell.

"Odlučila sam ukloniti svu svoju glazbu sa Spotifya. Neodgovorni ljudi šire laži koje ljude stoje života. Solidarna sam s Neilom Youngom i globalnom znanstvenom i medicinskom zajednicom u tom pitanju", poručila je Mitchell u otvorenom pismu, kojoj se kasnije pridružio i mladi glazbenik James Blunt.

Poznato je da je Spotify stao uz slavnog voditelja, Joea Rogana, te se tako pomirio s gubicima koje će podnijeti nakon uklanjanja pjesama ovih glazbenika. Naime, Roganov podcast prati 11 milijuna ljudi, a Neila Younga šest milijuna.