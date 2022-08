Krajnje emotivnu završnicu Festivala Rocks & Stars @ Cave Romane sinoć su uprizorili mladi glazbenici iz Ukrajine, a iz publike su ih, uz mnogobrojnu publiku pratili i njihovi sunarodnjaci koji su svoj novi dom pronašli u Hrvatskoj, a i susjednoj Sloveniji.

Na vinkuranskoj pozornici u starom rimskom kamenolomu, obojenom žutom i plavom bojom, nastupili su Music for the Future orkestar i Haltura band iz Ukrajine, a u podršci su im bili naša Ana Rucner i policijska klapa ''Sveti Mihovil''. Ana je svirala na violončelu nastalom od dragovoljno predanog oružja koje je u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova jer je promotorica njihove nacionalne kampanje „Manje oružja, manje tragedija“, a nastupila je i s Music for the Future orkestrom.

Mladi ukrajinski glazbenici svjesni su svoje kulturne svrhe, a publika itekako prepoznaje predanost i odlučnost djece koja kroz svaku notu promoviraju mir, bodreći sebe i svoje sunarodnjake u nadi da će ratne strahote ubrzo prestati.

Glazbenu večer oplemenila je i recitacija u izvedbi Sandre Veber, voditeljice Službe prevencije Ravnateljstva policije koja je uz glazbenu pratnju Ane Rucner recitirala zastrašujuće aktualnu pjesmu „San“ koju je napisao Taras Shevchenko, ukrajinski narodni pjesnik.

Uoči koncertne večeri na Medulinskog rivijeri održala se i prigodna radionica Imam pravo na život s koje je tridesetak djece svojim likovnim radovima poslalo poruke za mir i sigurnost sve djece svijeta. Njihovi radovi bili su izloženi i na ulazu u antički kamenolom Cave Romane, a na radionici djeca su se upoznala i sa svojim temeljnim pravima u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.

„Riječima se ne može opisati završna večer koju je proželo istinsko zajedništvo i razumijevanje. Svi smo bili ganuti kada su se ukrajinskim glazbenicima iz publike pridružili njihovi sunarodnjaci. Emotivni naboj, dostojanstvo, vrhunska izvedba i solidarnost ovjekovječili su zadnju festivalsku večer. Ujedno, sinergija s MUP-ovom kampanjom dodatno je naglasila važnost poslanih poruka.“ – istaknula je Iva Šalamon Reškovac, direktorica tvrtke Art Hill, organizatora Festivala Rocks&Stars @ Cave Romane. Zaključila je kako su s Medulinske rivijere poslane izrazito snažne poruke za mir i solidarnost uz impresivnu vizualnu sliku vinkuranskog kamenoloma, a svaka je festivalska večer ispričala jednu jedinstvenu priču što upotpunjuje doživljaj destinacije, perjanice hrvatskog turizma.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Općine Medulin i Turističke zajednice Općine Medulin. Koncert za pomoć ukrajinskoj djeci realizira se i uz potporu Ministarstva unutarnjih poslova RH. Partneri Festivala su Coca-Cola, Romerquelle, Marčeta vina, Karlovačka pivovara, Roto svijet pića, Bonaca restaurant&lounge bar i Arena Hospitality Group.