Mladen Grdović održao je svoj prvi koncert nakon nesretnog pada na prošlome, koji je bio naprasno prekinut nakon što ga je osiguranje podiglo i odvelo s pozornice.

Zadarski slavuj nastupio je povodom Dana općine u Kloštru Podravskom, koji je u jednom obraćanju publici slučajno preimenovao u "Kaštel Podravski".

Grdovića su u Kloštar zvali prije tri godine, no onda se dogodila pandemija. Mještani su ipak dočekali koncert, a on je bio pod dodatnim povećalom javnosti zbog prošlotjednog incidenta u Sloveniji.

Pogodili su ga medijski napisi

"I nogometaši padaju svaku utakmicu, kako ih nije sram?!", komentirao je ironično Grdović s mještanima čim je izašao iz automobila i došao na koncertnu lokaciju.

U razgovoru za Jutarnji.hr, pjevač je priznao da ga je pogodilo to što se naveliko pisalo o tom njegovom kiksu.

"Normalno, ja sam osjećajan čovjek. Svatko u životu napravi grešku. Ja sam prošao tisuće koncerata. 15 do 18 puta sam bio u Australiji, a više od 20 puta u Americi i Kanadi. Europu niti ne računam. To mi je kao da idem odavde do hotela", kazao je Mladen.

Na ovaj koncert došao je s energetskim pićem u ruci. Istaknuo je kako se osjeća dobro te planira nastaviti s koncertima naljeto. Pohvalio se i da su svi već rasprodani.

U prvom redu same žene

U slobodno vrijeme, kako kaže, ženske više ne gleda. "Kad prođu pored mene, kao da su prošle pored turskog groblja", našalio se. Ipak, svjestan je da ima velik broj obožavateljica.

"Neuništiv sam, kao vanzemaljac", uzvknuo je Grdović odmah na početku koncerta, koji je otvorio pjesmom "Evo mene moji ljudi" pa se nadovezao u stihovima: "Doša' sam vam na bevandu, a ne na Coca-Colu."

U prvom redu bile su same žene, na što se poznati Zadranin osvrnuo u svom stilu.

"One misle da sam ja Nicolas Cage. Ali zapravo ne sličim ja na njega, nego on na mene. Ja sam stariji tri godine. Moj ćaća je plovio posvuda, tko zna što se tu događalo i gdje je on zalutao", obrazložio je Grdović za Jutarnji.hr.