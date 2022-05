Dienne, talentirana zadarska kantautorica u proljeće 2022. godine uplovila je s najnovijim singlom "Nemir" s kojim nas uvodi u novi period svog glazbenog stvaralaštva te najavljuje nadolazeći album prvijenac, čiji detalji tek trebaju biti otkriveni.

"Novi singl ‘Nemir’ baca svjetlo na unutarnju transformaciju kroz koju svi prolazimo u određenim periodima života. Otpuštanje prošlosti i vedar pogled u budućnost zajedno sa svim znanjem koje smo stekli kroz prošlost", ovim riječima Dienne pojašnjava glavnu poruku pjesme "Nemir" za koju ističe kako je po njoj posebnija i mističnija od ostalih.

Povodom novog singla, razgovarali smo s mladom glazbenicom o osobnoj transformaciji, unutarnjim nemrima, hrvatskoj metal sceni i stanju na hrvatskim top ljestvicama.

NET.HR: Nedavno smo na našem portalu predstavili tvoj novi singl, 'Nemir'. Njime nas uvodiš u novi period svog glazbenog stvaralaštva te najavljuješ nadolazeći album prvijenac. Kako si i sama rekla, novi singl baca svjetlo na unutarnju transformaciju kroz koju svi prolazimo u određenim periodima života. Koliko si ti osobnih transformacija morala proći na svom glazbenom putu. Jesu li to neke svakodnevne situacije ili je transformacija ipak periodična?

DIENNE: Prošla sam jako puno transformacija, kako osobnih tako i glazbenih stoga mi je zapravo teško odrediti koliko ih je, vjerojatno jako puno ih je bilo, neke su me unaprijedile, neke unazadile, neke pokazale novi put i tako isponova. Transformacija je sve ono što ti više ne služi u životu, sve ono što si prerastao i sve što još nisi dokučio.

NET.HR: Što najviše unosi nemir u tvoj život?

DIENNE: Iščekivanje. Nekako mi se teško bilo otarasiti iščekivanja, zato i jesam okrenula novu stranicu i puno mi je lakše kad više ne očekujem ništa nego pustim da se odvija kako svemir nalaže. Od tada kao da mi se jedan ogroman teret skinuo s leđa i moram reći da nemira više nema.

NET.HR: Vratimo se malo na sam početak tvog glazbenog puta. Školovana si pijanistica. Koliko to odmaže u stvaranju pjesama? Odmaže li, zapravo, uopće? 'Boluješ' li od savršene pjesme?

DIENNE: Hahaha. "Bolovala" jesam od savršene pjesme, odmagalo mi je isto koliko mi je pomagalo. Biti školovani pijanist i znati glazbenu teoriju je odlično i jako potrebno kad radiš nešto zahtjevno, ali isto tako osjećaš se zarobljeno svojim znanjem i to te sprječava da ideš naprijed, tako da moraš izaći iz te zone i naučiti nove, različite stvari kako bi napredovao.

NET.HR: Možeš li nam dati neke primjere, tehnički nesavršenih pjesama, a da su ti ipak jako drage?

DIENNE: Smatram da više nisam tog mišljenja i ne gledam glazbu tako. Mislim da su tehnički nesavršene pjesme samo drugi naziv za eksperimentalnu glazbu kao što su King Gizzard & The Lizard Wizard. To je mikrotonalna glazba koja je novitet u zapadnom svijetu, ljudima je čudna i kako bi neki rekli "tehnički" je nesavršena.

NET.HR: Kada si imala samo sedamnaest godina, počela si pjevati u metal bendu Rising Dream. S njima si prošla brojne regionalne i europske pozornice i dvorane. Smatraš li se metalkom u duši?

DIENNE: Naravno, upravo mi je prije neki dan stigla osmožičana gitara, tako da sam se ponovo otkrila i tko zna, možda sljedeći Dienne album bude metal.

NET.HR: S metal bendom Rising Dream snimala si album kod cijenjenoga švedskog producenta Rickarda Bengtssona. Bengtsson je, između ostalog, radio i s Arch Enemy, Meshuggah, Opeth i Kamelotom. Što je najveća lekcija koju si tada naučila?

DIENNE: Da bi bio uspješan glazbenik, moraš bar jedan album baciti u smeće, haha. To mi se dogodilo kad smo snimili album. Bilo je sve u finalnom stadiju i onda sam ja iz osobnih razloga otišla iz benda i album nikad nije izašao, tj. izašao je 2020. god., ali s drugim vokalima. Naučila sam da je užasno teško naći bend gdje svi imaju zajednički cilj, uvijek netko vuče na svoju stranu, teško se dogovoriti i na kraju najviše pati glazba.

NET.HR: Što je nekada u Hrvatskoj značila metal scena, a što znači danas? Ima li je uopće?

DIENNE: Alternativna scena je bila jaka ranih 2000-tih godina, ja sam taman došla na one zadnje izdisaje prije nego što je skoro iščeznula. Danas više uopće nemam uvid u to što se događa na sceni, ali mislim da je skoro pa skroz nestala. Bolno mi je pričati o tome tako, ali se uvijek nadam da će doći neki novi val alternative gdje će nove generacije stvarati svoje uspomene.

NET.HR: U jednom si intervjuu rekla da su ti se noge odsjekle kada si prvi put stala na ogromnu scenu? Boriš li se s tremom pred nastupe i kako je se rješavaš?

DIENNE: Da, svaki put me trema opere, već sam se navikla i mislim da je to sasvim normalno jer čim počnem pjevati trema nestane. Prije svake svirke bi se opuštala, taj dan ne bi baš vježbala i također koje piće bi popila da mi bude malo lakše, ali mislim da to ništa nije potrebno jer je trema prirodna, nju prihvatiš da je tu i nastaviš bez obzira na sve.

NET.HR: Koji su tvoji najveći strahovi?

DIENNE: Strah me kuda ide ovaj svijet, s obzirom u kakvom smo stanju danas, strah me kako će to sve završiti. Više uopće ne znam niti imam pojam o tome kakva bi nam mogla biti budućnost, tako da i ne razmišljam o tome previše i jednostavno živim svaki trenutak najbolje što mogu.

NET.HR: Zbog čega Dienne?

DIENNE: Jako mi se sviđa to ime, ima mi neku divnu fonetičnost, a i kad sam saznala što znači mi se još više svidjelo. Na urban dictionary-ju piše: "Dienne is a person who is original and unfake, doesn't copy what other people do and stands out from the rest. A unique individual".

NET.HR: Rekla si kako si inspiraciju za pjesmu 'Tiho pada mrak' pronašla u tome što si se tada uhvatila u kolotečini, stagnaciji i nemoći da se izvučeš iz toga. Koja je bila prijelomna točka u kojoj se sve promijenilo. Moramo li dotaknuti dno prije nego što se ponovno vinemo u visine?

DIENNE: Mislim da je svaki novi početak kao da si dotaknuo dno pa onda kreneš ponovno. Meni osobno se uvijek tako događala promjena, imaš uspone i padove, konstantni valovi koji te nose i ti se trebaš prepustiti tome jer mi zapravo na vrlo malo toga imamo utjecaj i nekad trebamo sve otpustiti da bi nam se pokazalo rješenje, a rješenje je uvijek tu!

NET.HR: Možeš li s nama podijeliti svoje mišljenje o trenutnom stanju na hrvatskim top ljestvicama?

DIENNE: Htjela bih da mladi izvođači preuzmu top liste, da se više čuje za nove divne umjetnike do kojih je vrlo teško doći jer su nezastupljeni u našim medijima i možda se i ne snalaze u medijskom prostoru. Smatram da bi naši uspješni glazbenici koji imaju moćne karijere trebali malo više prilike dati mladim nadama.

NET.HR: Da možeš preuzeti jednu lokalnu radio postaju na jedan dan, što bi se sve na njoj našlo? Koje bi izvođače puštala?

DIENNE: Sve bi se puštalo, od mladih hrvatskih nada, preko EDM-a do metala. Malo bih manje puštala ultra popularne i jako eksponirane izvođače. :)