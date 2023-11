Krenule su već pripreme za koncert u Štark Areni u Beogradu, srpske pjevačice Milica Pavlović (32), koji će se održati 23. prosinca 2023. godine, a o tome je obavijestila i fanove na TikToku svojim šaljivim videom u kojem razgovara sa svojim plesačima na temu prodaje karata.

Ne bi za nju plesali ni mrtvi

Milica je objavila video u kojem sjedi na podu sa svojim plesačima odjevena u ružičastoj trenirci i sivoj majici na bretele te sunčanim naočalama na glavi, a dok su se plesači raspravljali, Milica je gledala u mobitel.

Razgovor je započela plesačica koja je upitala plesača za koga pleše, a on nakon što joj je on odgovorio na to pitanje, plesačica se zgrozila.

"Za onu seljanku iz Bunibroda? ne bi za nju plesala ni mrtva", rekla je, a na nju se nadovezala i druga plesačica.

"Pa šta ja znam ona je meni nekako baš lijepa", rekla je druga plesačica.

Plesač Luciano Plazibat zgrozio se s njezinim odgovorom pa se morao umiješati.

"Uhh, njezina faca je cila plastika", rekao je plesač.

Iduća plesačica se požalila i na njezino pjevanje uživo.

"Ja ne znam kako će ona opće pjevati, ona uvijek na playback pjeva", rekla.

Rasprodala Arenu

Nakon rasprave, progovorili su i njezinom hitu "Tango", koji je star oko 10 godina, a onda se jedan od plesača pohvalio da će njegova majka kupiti karte za drugu i treću noć, na što se oglasila i pjevačica, koja je rekla da je njezina rođakinja dobila 100 karata.

Plesači joj nisu vjerovali, a ona ih je šokirala dokazom o rasprodanoj Areni.

Njezini fanovi su se dobro nasmijali te su oduševili šaljivim videom.

"Kraljica", "Ovo je sve", "Ja ću se ugušiti", bili su neki od komentara.

Inače, osim spomenutog "Tanga", Milica ima i druge brojne hitove, poput "Provereno", "Selfie", "Šećeru" u suradnji s Albinom, "Dođi", "Seksi senorita" te brojni drugi.

