Luka Bulić objavio navijačku himnu: 'Pada Portugal' uoči ključne utakmice Vatrenih

U danima kada navijačka groznica doseže vrhunac uoči odlučujuće utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva 2026., popularna radijska postaja Antena Zagreb ponovno je rasplamsala strasti.

Svojim prepoznatljivim humorom i kreativnošću, objavili su novi glazbeni uradak Luke Bulića, a ovoga puta meta je nadolazeća utakmica između Hrvatske i Portugala. Pjesma, čiji zarazni refren "Pada Portugal!" već odzvanja društvenim mrežama, u trenu je postala neslužbena himna za tisuće navijača koji s nestrpljenjem iščekuju jedan od najvažnijih dvoboja turnira.

Novi hit kao poticaj Vatrenima

Video, koji je odmah privukao veliku pažnju, prikazuje Luku Bulića, prepoznatljivo lice i glas iza "Bullhita", kako energično izvodi pjesmu. Odjeven u kompletnu navijačku opremu koja uključuje dres s natpisom "CROATIA", crveno-bijeli šal i simpatični navijački cilindar, Bulić svojom izvedbom prenosi optimizam i borbeni duh.

Kroz duhovite stihove, koji se ispisuju na ekranu, najavljuje pobjedu Hrvatske i na komičan način "proziva" zvijezde protivničke ekipe. Na meti su se našli Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nuno Mendes i João Cancelo, dok se s druge strane uzda u snagu hrvatskih aduta poput Nikole Vlašića i Ante Budimira.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

'Utakmica generacija' u Torontu

Dvoboj između Hrvatske i Portugala nosi posebno značenje jer bi, prema mnogim najavama, mogao biti posljednji nastup na svjetskim prvenstvima za dvojicu nogometnih velikana našeg doba, kapetana Vatrenih Luku Modrića i portugalsku ikonu Cristiana Ronalda. Upravo zbog toga, svjetski mediji ovaj susret nazivaju "utakmicom generacija".

Obje reprezentacije plasirale su se u osminu finala kao drugoplasirane u svojim skupinama, što garantira neizvjestan i napet okršaj.

Reakcije na Bulićev glazbeni broj bile su gotovo jednoglasno pozitivne. Komentari ispod videa ispunjeni su porukama podrške, pohvalama za kreativnost i navijačkim optimizmom. "Riječi ti se pozlatile", "Blago nam kaj te imamo" i "Jesi legenda!", samo su neke od poruka oduševljenih pratitelja.

Jedan je korisnik duhovito napisao: "Zna bit cringe, ali ova je STVARNO ODLIČNA!", dok drugi poručuju: "Iz tvojih usta u uši Božje i u snagu noge hrvatskih reprezentativaca, idemo!". Posebno je lijepo vidjeti podršku koja stiže i iz regije, što potvrđuje komentar iz Makedonije: "Navijamo za Hrvatsku, pozdrav od Makedonije!".