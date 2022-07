Američki gitarist Carlos Santana (74) srušio se na pozornici tijekom koncerta na otvorenom u blizini Detroita u Michiganu. Medicinsko osoblje zbrinulo je 74-godišnjaka u Clarkstonu, a kasnije je odvezen na hitni odjel lokalne bolnice na promatranje.

Uzroci su dehidracija i vrućina

Santana, koji je rođen u Meksiku, kasnije je na svojoj Facebook stranici napisao da je "zaboravio jesti i piti vodu, pa sam dehidrirao i pao u nesvijest", prenosi BBC. Njegov menadžer Michael Vrionis rekao je da je glazbenik dobro. Međutim, menadžer je dodao da će nastup planiran za 6. srpnja u Burgettstownu, Pennsylvania, biti odgođen za kasniji datum.

Kasnije su se na Twitteru pojavile snimke koje prikazuju taj užasan trenutak kada bolničari pružaju pomoć Santani na pozornici u Clarkson's Pine Knob Music Theatre.

Gitarist i njegov bend Santana bili su na turneji u Sjevernoj Americi sa svojim Miraculous Supernatural showom. Proslavili su se 1960-ih i 70-ih, pioniri spoja rock and rolla i latinoameričkog jazza. Među hitovima benda su "Black Magic Woman", "The Game of Love" i "Oye Como Va". Prošle veljače Santana i ostali članovi benda bili su pozitivni na Covid i morali su otkazati nekoliko nastupa.