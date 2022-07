Prva dama svjetskog jazza Diana Krall, umjetnica je čiji se autorski rad zapisao duboko u povijest svjetske glazbe. Svojim fantastičnim vokalom postala je institucija u jazz svijetu, a njezini koncerti redovito su mješavina sjajne energije i vrhunskog doživljaja koji se prepričavaju mjesecima nakon izvedbe.

Surađivala je s velikim facama

S više od 15 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, zlatnim i platinastim izdanjima, s osvojenim Grammyjima i Juno nagradama, ovaj kontraalt svakim novim albumom ljestvicu postavlja još više, a njezini se live nastupi svrstavaju među najbolje na svijetu ovog glazbenog žanra.

Nastupala je s brojnim eminentnim glazbenicima kao što su Paul McCartney, Tony Bennett, Ray Charles, na najboljim svjetskim lokacijama, a u sklopu nove turneje dolazi u Zagreb, u ljeto 2022. Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, kao institucija hrvatske glazbe, idealan je koncertni prostor koji će ugostiti ovu glazbenicu.

Trideset godina duga karijera

Diana Krall karijeru je započela još kao srednjoškolka, a prvi debitantski album Stepping Out objavila je, sada već davne 1993. godine. Nakon toga objavila ih je još petnaest s posljednjim This Dream of You objavljenim 2020. godine. Album je nazvan po njezinoj izvedbi pjesme Boba Dylana s njegovog albuma Together Through Life iz 2009. godine. Desetak pjesama s albuma odabrano je iz više od 30 neiskorištenih snimaka koje je Krall napravila sa svojim dugogodišnjim producentom Tommyjem LiPumom prije njegove smrti 2017. godine.

Album je dovršen u svibnju 2020. godine, a produkciju je završila sama Krall. Album uključuje i jazz klasik "Autumn in New York" za koji je napravljen video za podizanje svijesti za New York Cares, najveću volontersku organizaciju u New Yorku osnovanu 1987. godine. Diana Krall ujedno je i najprodavanija jazz izvođačica u posljednjih trideset godina, s čak osam albuma na Billboard Jazz Albums listi.

Ulaznice po cijeni od 350, 570, 790 i 900 kuna u prodaji su od srijede 15.12. u sustavu eventim i na ulaznice.hr.

10 razloga zašto biste trebali otići na koncert Diane Krall u zagrebački Lisinski

Za točno dva tjedna glazbena diva, kanadska pijanistica i jazz pjevačica Diana Krall dolazi u Zagreb u sklopu svoje svjetske turneje. Diana je svoj posljednji koncert u Zagrebu, održala sada već davne 2009., stoga 12.srpnja u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski očekujemo pravu glazbenu poslasticu. Diana je jedna od najvažnijih jazz glazbenica ikad, a evo zašto njezin zagrebački koncert nikako ne biste trebali propustiti.

1. Umjetnica od malih nogu

Diana Krall jedna je od onih svjetskih glazbenica koja je glazbu zavoljela od malena. Odrastala je svirajući piano, pjevajući u crkvenom zboru, a obožavala je pjevati uz glazbu s ploča koju je slušao njezin otac. S 15 godina počela je profesionalno svirati piano, a od tada njezina je karijera rasla i ne čudi da je danas vrhunski glazbeni virtuoz. Njezini koncerti doživljaj su koji ne bi trebao propustiti svaki ljubitelj glazbe.

2. Od prvog albuma zapisala se u same vrhove playlista

Diana Krall prvi album Stepping Out izdala je 1993. godine i od tada je krenula nizati uspjehe. S više od 15 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, zlatnim i platinastim izdanjima, s osvojenim Grammyjima i Juno nagradama, Diana Krall je i najprodavanija jazz izvođačica u posljednjih trideset godina, s čak osam albuma na Billboard Jazz Albums listi.

3. Jedinstvena prilika u Zagrebu

Iako je Diana Krall u Hrvatskoj nastupila već nekoliko puta, svoj posljednji zagrebački koncert održala je 2009. godine. Zato je ovo idealna prilika pogledati ovu zvijezdu uživo u dvorani kakva joj i priliči, a to je dvorana Vatroslav Lisinski.

4. Diana i cijela ekipa uzbuđeni su zbog koncerta

Dianini koncerti uvijek su vrhunski, stoga se od zagrebačkog koncerta očekuje pravi glazbeni spektakl.

“Posljednji put u Zagrebu smo imali koncert 2009 godine i veseli me ponovo doći u vaš prekrasan grad. Nadam se da ću ovaj put imati i malo više vremena da ga bolje upoznam jer je Hrvatska zaista prelijepa zemlja. Veseli nas nastup u jednoj takvoj kultnoj koncertnoj dvorani kao što je Lisinski i nadamo se da će i publika uživati u onome što ćemo im pružiti 12.srpnja", izjavila je Diana uoči zagrebačkog koncerta.

5. Nastupala je s brojnim svjetskim glazbenicima

Kao jedna od najznačajnijih predstavnica žanra Diana je nastupala s brojnim eminentnim glazbenim imenima kao što su Paul McCartney, Tony Bennett, Ray Charles, na najboljim svjetskim lokacijama. Koncertni spektakl koji priprema za zagrebačku publiku bit će sjajna uvertira u ljeto.

6. Turneja nakon svjetske pauze

Kao i brojni svjetski glazbenici i Diana je pauzirala s turnejama u pandemijskim godinama. Sada, kada su se stvari počele polako vraćati u normalu, vratili su se i koncerti tako da su glazbenici, ali i publika još više uzbuđeni.

7. Veliki umjetnički uspjeh

Diana Krall odlikovana je Redom Britanske Kolumbije 2000. i Redom Kanade 2005. Godine 2003. dobila je počasnu diplomu za likovnu umjetnost na Sveučilištu Victoria. Godine 2004. primljena je u Kanadsku stazu slavnih.

8. Fantastična energija na njezinim koncertima

Spoj između Diane Krall i njezinog benda svrstava se među najbolje live izvedbe ovoga žanra. Fantastična energija, virtuoznost i emocija spoj su koji čini savršeni glazbeni događaj za sve generacije.

9. Uživo ćemo slušati album This Dream of You

Album This Dream of You objavljen je 2020. godine, a nazvan je po njezinoj izvedbi pjesme Boba Dylana s njegovog albuma Together Through Life iz 2009. godine. Desetak pjesama s albuma odabrano je iz više od 30 neiskorištenih snimaka koje je Krall napravila sa svojim dugogodišnjim producentom Tommyjem LiPumom prije njegove smrti 2017. godine. Album je dovršen u svibnju 2020. godine, a produkciju je završila sama Krall. Album uključuje i jazz klasik "Autumn in New York”.

10. Glazbeni događaj koji ne smijete propustiti

Koncert Diane Krall u sklopu njezine svjetske turneje jedini je na ovim prostorima, stoga požurite po ulaznice. Potražite ih po cijeni od 350, 570, 790 i 900 kuna u sustavu eventim i na ulaznice.hr. Rezervirajte ljetnu zagrebačku večer u KD Vatroslav Lisinski, 12.srpnja. 2022. Za ovu glazbenu divu. Dianu Krall u Zagreb donosi najveći regionalni nezavisni promotor Avalon u suradnji s agencijom 3PM.