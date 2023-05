TVRDI METAL NA EUROSONGU / Krv i šljokice? Nijemci prestravili publiku na Eurosongu i opravicama umalo nadmašili naš Let 3 - pogledajte ovaj kaos

Lord of the Lost je metal bend iz Hamburga koji je ove godine predstavio Njemačku na Eurosongu s pjesmom "Blood and Glitter", što u prijevodu znači krv i šljokice. Po glasovima žirija bili su na petom mjestu, no glasovima publike su pomeli konkurenciju i dobili kartu za Liverpool. Oni su autentični, svoji, guraju granice i malo koga ostavljaju ravnodušnim. Ne tako davno, prije gotovo godinu dana svirali su i u zagrebačkoj areni kao predgrupa Iron Maidenu. U finalu Eurosonga pomeli su opravicama, "tvrdim" nastupom i ovacijama publike. U galeriji pogledajte što se to dogodilo na pozornici kada su na nju kročili ovi metalci...