"Idemo po sreću" novi je Kandžijin singl objavljen nakon pet godina diskografske pauze. Jedan od naših najpoznatijih hip hop izvođača publici je otkrio svoj dobro poznati zvuk začinjen novim glazbenim šarmom, a otkrio je i ponešto o pozadini pjesme. "Pjesma je o ljudima koji se vrte u krug, jer tražiti sreću je dosta nemoguća stvar", ističe glazbenik.

Singl "Idemo po sreću" ima neku novu, a opet toplu i poznatu atmosferu, svjež vibe koji pokazuje novi smjer u kojem Kandžija i njegov bend idu.

"Volio bih da pjesmu slušate, ali i plešete uz nju. Trenutno radimo novi album, dobro se osjećamo, imamo što za dati i mislim da to ljudi itekako osjete, a to je jako dobar feeling. Osim preko pjesme i spota veselimo se isto to dati na binama jer je tamo dojam uvijek najjači", rekao je Kandžija. Veseli se pjesmu izvesti i uživo na pozornici, a upravo u toj situaciji se najviše osjeti njegova povezanost s publikom.

Spot snimljen u Osijeku

Spot za "Idemo po sreću" Kandžija je radio u vlastitoj produkciji. Video je sniman u Osijeku i okolici, u Villi Stipino, a na njemu su radile jake mlade snage. Snimao ga je Marko Milohnić, montirao je Stjepan Hren, kolor korekciju je radio Denis Komljenović, a Ljupka Tanevska je radila scenografiju. U spotu uz glumicu Aretu Čurković, glume i inače odlični osječki glazbenici, kao što su članovi grupe Čuvarkuća, Tin i Hrvoje, Mito Matija i mnogo drugih.

"Svi su bili sjajni, stvarno imaju i glumački i filmski potencijal, užitak je bio raditi spot. Mislim da smo i u spotu prenijeli atmosferu pjesme", dodaje Kandžija.

Kako je najavio još početkom ove godine u rasprodanom Vintage Industrial Baru, Kandžija sa svojim bendom otvara novo poglavlje karijere. Njegove tekstove i dalje će pratiti masni beatovi i živa energija pratećeg benda, a nakon 15 godina karijere odlučio je predstaviti nešto drugačiji stil od onoga na što je njegova vjerna publika dosad navikla.

Kandžija i bend izbacili su krajem 2015. godine album “Nema Labavo” koji je zasluženo dobio pohvale kritičara i publike te ga doveo u vrhove top ljestvica. Isti album je Kandžiji zacementirao status koncertnog izvođača koje morate uživo vidjeti u punom kapacitetu ako želite doživjeti punokrvno klupsko hip hop iskustvo.

Posljednje izdanje "Plafon", Kandžija je objavio 2019. godine, a upravo taj je album nakon 24 sata od objave postao najslušaniji na streaming servisima u Hrvatskoj. Tim energičnim, plesnim i najosobnijim izdanjem dosad srušio je vlastite rekorde, a nove tek priprema. "Idemo po sreću" zasigurno je pjesma koja će se ovoga ljeta slušati diljem Lijepe naše, a više novosti i svježeg zvuka Kandžija će predstaviti uskoro.

