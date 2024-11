Razgovarali smo s Josipom Juratovićem: Otkrio nam je svoju ulogu u očuvanju 'Hrvatske noći'

Razgovarali smo s Josipom Juratovićem (65), zastupnikom u njemačkom Bundestagu koji već peti mandat predano zastupa interese svojih sugrađana, uključujući i Hrvate u dijaspori. Kao jedan od ključnih ljudi zaslužnih za očuvanje Frankfurtske noći, najvećeg događaja za Hrvate u Njemačkoj, Juratović se pokazao kao most između hrvatske zajednice i lokalnih vlasti. Njegova podrška ovom spektaklu te njegov utjecaj i trud, omogućili su da ova manifestacija nastavi spajati kulturu i zajedništvo.

Koliko dugo već živite u Njemačkoj?

Od 1974. godine. Došao sam u Njemačku s 15 godina te sam se relativno brzo integrirao jer sam ovdje išao u školu i završio zanat. U tim mladim godinama brzo sam stekao prijatelje Nijemce, socijalizirao se i bio neka vrsta mosta između takozvanih gastarbajtera onog vremena i njemačke populacije.

Imate veliku ulogu u održavanju Frankfurtske noći. Možete li nam objasniti koja je vaša uloga u ovom velikom spektaklu koji traje već 13 godina?

Prije svega, sretan sam što tako nešto postoji, to je jako dobra ideja i mislim da je to najveći event koji Hrvati ovdje imaju. Često sam gost ovdje. Jedno vrijeme nije se moglo održavati iz različitih razloga. Između ostalog, bilo je problema oko organizacije prošle godine, oko čega ne znam konkretne detalje i nije mi bitno, ali je event opstao. Javili su mi da ne mogu dobiti dozvolu za održavanje iz nekih razloga, što mene nije interesiralo, pa sam razgovarao s gradonačelnikom. Prije svega, zvao me gospodin Budimir. Tako to uvijek među nama funkcionira. Razgovarao sam s gospodinom Martinovićem i krenuli smo još jednom prema gradu Frankfurtu, gradonačelniku, i objasnili koliko je taj event bitan za Hrvate. To je najveći event za hrvatsku populaciju ovdje.

Foto: RTL

Koliko ovaj događaj znači Hrvatima u dijaspori?

Puno nam znači, prije svega jer je to jedan kulturni event. Vidite i sami koja masa ljudi, posebno mladih, dolazi ovdje, što me posebno raduje. To je jako bitna poveznica s domovinom. Podržava se kroz kulturu, koja je aktualna u domovini. Uglavnom poznaju Hrvatsku kroz svoje roditelje ili djeda i bake, ali donijeti hrvatsku kulturu ovdje, gdje je mogu doživjeti uživo, nešto je fantastično i posebno. Moram iskreno reći, uvijek ću podržavati ovakav događaj i dati sve od sebe da opstane. Vidite sami koliki je uspjeh ovog eventa. Ovdje su i veleposlanici, ljudi iz javnosti, ja kao zastupnik u njemačkom Bundestagu, kao i drugi ljudi koji su solidarni i žele da ovakva tradicija opstane.

Želite li nekome posebno zahvaliti za organizaciju ovog događaja?

Želim zahvaliti gospodinu Martinoviću jer treba organizirati ovakav događaj. To je ogromna organizacija. Također, zahvaljujem gospodinu Budimiru koji ga podržava i s kojim sam često u kontaktu. Na kraju, zahvaljujem i cijeloj mreži nas Hrvata ovdje koji smo se trudili da ovaj događaj opstane, da se tradicija nastavi.

