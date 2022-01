Najbolji strijelac HNL-a, Josip Drmić (29), odlučio je nogometni travnjak zamijeniti mikrofonom pa je snimio turbofolk pjesmu, "Zašto mi to radiš", sa zadarskom pjevačicom Oliverom Matijević.

Suradnja turbofolk pjevačice i nogometaša

"Kao što mnogi znaju, ja sam netko tko je otvoren za sve. Pogotovo kad je glazba u pitanju, tad nema granica. Ovaj put sam u sasvim drugačijoj ulozi, ali sretan što sam dio ovog projekta! Htio sam nešto drugačije i ova pjesma je autobiografska, a samim time je i drugačija i posebna. Olivera i ja smo našu ideju pretvorili u stvarnost i napravili ovu pjesmu", napisao je ovaj prvi strijelac HNL-a na Instagramu. Drmiću ovo nije prva pjesma koju je snimio, početkom listopada prošle godine objavio je snigl "Feel Bad (Club Edit)".

"Dragi moji poklanjam Vam ovu pjesmu i nadam se da ćete uživati u njoj ! Ideja koja se pretvorila u stvarnost ,sretna sam i ponosna na ovaj projekt. Pjesma koja je nastala iz mog “Zašto mi to radiš” je napokon vani! Bilo je ovdje mnogo truda i mislim da smo Josip i ja dočarali poruku ove pjesme.", napisala je Olivera na svom Instagramu.

Zadarska turbofolk pjevačica, Olivera Matijević, medijsku pozornost privukla je u "Zvezdama Granda", međutim tamo se nije proslavila. Kasnije je ova pjevačica napunila tabloide zbog ljubavne afere sa srpskim pjevačem Darkom Lazićem (30), otkrilo se da je pjevač varao svoju tadašnju djevojku sa Zadrankom.

"Za njega poslije svega nemam lijepu riječ da kažem. Strašno je ovo što radi, što zapostavlja djecu. Nisam očekivala to od njega. Ne vodi računa o djeci, to mi je dno dna. Jako mi je žao Marine, djevojka to nije zaslužila. On je mogao da ima lijep život, ali je odlučio da ga upropasti. Šta da vam kažem više, čovjek se zgražavao kada sam mu rekla da ne pijem, ne pušim i ne drogiram se. Tada mi je rekao da sa mnom nešto nije u redu", rekla je Olivera početkom listopada za bosanski Express.