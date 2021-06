Srpski pjevač Darko Lazić potvrdio je za Telegraf.rs da više nije u vezi s Marinom Gagić s kojom ima sina Alekseja.

Već se nekoliko mjeseci šuška o njihovom prekidu, a navodno je Marina prije nekoliko mjeseci napustila pjevača. No, on je to demantirao.

"Nije našla nikakve poruke da sam je varao, nismo ni raskinuli zaruke. Marina je bila kod njenih, kod majke, na malo više od tjedan dana. Danas dolazi kući. Sve je u redu, funkcioniramo normalno. Da su zaruke raskinute, valjda bih ja znao. Bila je svađa kao u svakoj zajednici, gdje nema svađe, nema ni ljubavi", rekao je u svibnju Darko za Telegraf Jetset.

No, nakon mjesec dana pjevač je otkrio da su njih dvoje ipak prekinuli dugogodišnju vezu.

Već četiri mjeseca nisu zajedno

"Više nisam s Marinom, nismo više zajedno" otkrio je Darko za Telegraf Jetset, a Marina je, pak, dan ranije rekla da njih dvoje ne žive zajedno već četiri mjeseca.

"Mi nismo ni zakazali svadbu da bismo je otkazali. Darko i ja ne živimo zajedno već sigurno četiri mjeseca. On je slobodan čovjek, može raditi što želi. Razlozi su jasni. Smatram da mu ne priliči ovakvo ponašanje, ali Bože moj, njegov život, njegova stvar", istaknula je.

Par je dobio sina 2019. godine, a Darko iz braka s pjevačicom Anom Sević ima kćer Lorenu. Marina i Darko imali su vrlo turbulentan odnos. Ona se u par navrata odselila od njega, a razlog je navodno bila Darkova nevjera i sklonost porocima.