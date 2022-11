Sjećate se grupe Flare i njihovog hit albuma “Srebrni” s kojim su osvojili Porina i Crnog mačka te nastupili prije grupe Duran Duran u Domu sportova 2001. godine? Nakon dvadeset godina, ponovno su na sceni, sestra i brat Anđa i Jerko Marić ovih su dana predstavili i treći povratnički singl, “Male rituale” te marljivo rade i na novom, povratničkom albumu.

“Nakon dva desetljeća nagovaranja popustila sam Jerku“, u šali i s osmijehom na licu pojasnila je Anđa Marić te dodala: “Zadnje desetljeće sam bila jako bolesna i mislila sam da ne mogu više pjevati, odnosno da je to iza mene. Ali kako sam jako dobro ove godine Jerko me još žešće nagovarao – pustio mi je pjesme koje su mi se jako svidjele i tako je nastala pjesma ‘Srce mi je na mjestu’”, odnosno, njihov prvi povratnički singl. A između “Srce mi je na mjestu” i “Mali rituali” smjestila se i pjesma “Dani sati i minute”.

Više o samom povratku Flare na scenu, ali i o nastavku djelovanja Adastre, razgovarali smo s Jeronimom Jerkom Marićem.

“Vozili smo za Posušje, a Anđi sam, nakon njenog povratka iz Meksika, puštao novu glazbu. Ona je u jednom trenutku rekla: ‘Meni se ovo sviđa. Ja bih ovo pjevala’. Ostao sam u šoku. Jedva smo dočekali da se vratimo u Zagreb u studio”, rekao je Jerko te dodao: “Iščekivao sam to. Čekao da se ona ohrabri. Kada je Flare buknuo, bilo je puno pozitivnih, ali i negativnih reakcija. Mislim da je ona te negativne doživjela preintenzivno, međutim sve je to bila ljubomora. Sada je Anđa puno hrabrija i odvažnija”.

'Htjeli su Anđu navesti na to da mi okrene leđa'

Dugo se raspravljalo o tome zašto se Flare uopće raspao, a Jerko nam je nakon dvadeset godina otkrio pravu istinu.

“Bilo je tu svega. Neki članovi tadašnjeg Flarea bili su oportunisti. Nisam znao da će Flare biti tako popularan u to vrijeme, a to prate i financije. Neki od njih htjeli su mene izgurati iz priče i ugurati svoje projekte, a Anđu nekako navesti na to da mi okrene leđa, međutim - nije mi uspjelo. Čak sam čuo da su snimili drugi album te došli u Dallas Records, no Fox im je rekao: ‘Kaj je ovo? Ovo nećemo izdavati’. I tu se raspalo. Karma”, objasnio je Marić.

'Vojska mi je okrenula život'

Nakon što su ga bivši članovi grupe, kako sam tvrdi, “izbacili” iz benda, Marić se prijavio na vojni rok.

“Vojska mi je u potpunosti okrenula život. Na kraju sam završio u mornarici”, započeo je pa smo odmah željeli saznati i smatra li da je danas ponovno potrebno uvesti obvezni vojni rok.

“Definitivno. Najmanje se tamo puca. Dobiješ ukupno pet metaka kao ročnik. Najviše se disciplinira. Stekneš vrhunske prijatelje. Još uvijek se družimo. Ego se tamo dosta slomi. Nema tu ‘neću’. Cijela satnija nekad nadrapa zbog jednog i nikom više ne padne napamet reći ‘neću’. Ja mislim da vojska mladom muškarcu ne donosi ništa loše. Mislim da nije potrebno da žene idu u vojsku. One su dosta discipliniranije. Muškima je to prilično potrebno”, komentira Marić.

'Reći da je cajka najjača u Hrvatskoj, mislim da je glupost'

Podsjetimo, godine 2001. Flare je osvojio nagradu "Najveća nada, Tuborgov Crni mačić" za najbolji novi sastav. Iste godine osvojili su i nagradu Porin također za "novog izvođača godine".

“Danas je puno lakše postati zvijezda, a tada nije mogao bilo tko izdati CD. Proći tu selekciju pa publiku, a zatim dobiti i nagrade je velika stvar. Mislim da smo mi tada bendovima kao što su danas Pavel i Detour pokazali taj business model - grupe i pjevačice kao glavnog vokala. Ljudi na ovim prostorima to baš vole, a ako si velik u Hrvatskoj, ti si velik u cijeloj regiji. Hrvatska je publika dosta zahtjevna. Ako si samo popularan u Srbiji, nisi u cijeloj regiji, ali ako si u Hrvatskoj popularan, onda si popularan u cijeloj regiji”, govori glazbenik te dodaje: “Ako bilo tko iz Hrvatske dođe u Srbiju, nastat će lom. Van Gogh, recimo, nije prošao u Hrvatskoj”, izjavio je Jerko.

“Reći da je cajka najjača u Hrvatskoj, mislim da je glupost. Mislim da je najjača zapadna glazba. Kad svira Iron Maiden, sve je rasprodano. Taj koji ide na Iron Maidena, sigurno neće ići na Sašu Matića”, nastavio je.

O suradnji s Bandićem: 'Tada uopće nisam znao s kim imam posla'

Flare je nastupao kao predgrupa skupinama Duran Duran i HIM, a nakon raspada grupe, Jerko je osnovao Adastru. Godine 2008. skladao je pjesmu "Surovi grade" posvećenu 17-godišnjem Luki Ritzu kojega su vršnjaci pretukli u lipnju 2008. i koji je od posljedica napada nekoliko dana poslije preminuo.

Pjesma je postala svojevrsna himna borbe protiv nasilja među mladima. Potaknut valom nasilja među mladima diljem Hrvatske pokrenuo je akciju “Svačije je pravo živjeti”. Uz potporu Gradskog poglavarstva Grada Zagreba 8. studenog 2008. godine organizirao je veliki prosvjedni koncert protiv nasilja među mladima na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, na kojem se okupilo više od 15 000 ljudi.

“Nakon tog koncerta, Policija je prepoznala naš rad. Nisam do tad nikad čuo da je neki bend do tad dolazio na gaže s policijskim kombijem. Bio nam je gušt raditi s njima”.

Osvrnuo se i na suradnju s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom, Milanom Bandićem.

“Bio sam ugodno iznenađen. Tada uopće nisam znao s kim imam posla, kasnije su se tek počele događati neke ružne stvari, ali čovjek ne može otići unazad i to sve izbrisati. Moraš surađivati s vlasti, kakva god da je. Kad sam za Luku Ritza radio taj koncert, išao sam mu se obratiti. Kome ćeš se obratiti ako ne čovjeku kojeg je narod izabrao. Sad sam isto razgovarao s Tomislavom Tomaševićem. Surađujem sa svima koji su legalno izabrani. Ja nisam bio u stranci od Bandića. Bandić nas je podržao i kad smo radili prvi koncert u povijesti koji smo radili u Zagrebu za beskućnike. Tad u to vrijeme nam je pomogao, bio je fer. Što je kasnije bilo, otkrilo se, međutim ja nikad nisam bio stranački čovjek”, rekao je.

Zanimalo nas je i što bi on učinio da je na mjestu Tomaševića.

“Uzeo bih jednu traku na Slavonskoj aveniji samo za bicikle. Da vidiš kako bi svi lijepo išli biciklom na posao. Tipa, usred Beča imaš spalionicu otpada koja pretvara sve u električnu energiju, kako to tamo nikom ne smeta? Usred grada? A mi to kao ne možemo? Kako je to moguće? Probao bih izvući i što više novca da pretvorimo krovove u solarne elektrane. Ukinuo bih ovu prugu koja prekida grad po pola, stavio bih podzemu. Ako se mogu dobiti sredstva za Pelješki, mogu i za ovo. To bi riješilo i pitanje samoubojstava", zaključio je glazbenik.

U ostatku razgovora Jerko nam je otkrio i nadolazeće planove za Flare, ali i za Adastru.