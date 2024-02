Domaći pjevač Jacques Houdek je Hrvatsku predstavljao na Eurosongu 2017. godine, a kako Jacques često na društvenim mrežama govori o svojim Dojmovima s Dore, tako se i ovoga puta osvrnuo na sinoćnje Dorino finale s kojeg je Baby Lasagna jedini kući otišao kao pobjednik te će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu 2024..

"Dora odgledana i odslušana. Čestitke svima na nastupima! Sjajnih nastupa je večeras bilo; nekoliko odličnih 'novih' imena, moram izdvojiti Stefany, Marcelu, Natalie i Laru, te svakako želim pohvaliti Alena i Vinka! Super pjesmu ima mladi Eugen, nažalost dobra vokalna izvedba je izostala. Grupe Pavel, Vatra", pisalo je u njegovoj objavi na Facebooku u kojoj nije zaboravio spomenuti i Baby Lasagnu za kojeg tvrdi da je najbolji izbor.

"No, po meni, za cirkus koji se zove Eurosong - najbolji izbor ove godine je svakako Baby Lasagna - sve skupa je zaista jako uvjerljivo, svježe, sve gori od energije na sceni! Ako slučajno to ne bi bio on, onda svakako neka to bude Let 3, Seve i pilići - oops they did it again!! Sretno, neka pobijedi najbolji!", zaključio je Houdek koji je u nastavku otkrio koji je po njemu najbolji vokal koji smo slušali na ovogodišnjoj Dori.

"P.S. Najbolji vokal Dore je definitivno Damir Kedžo, iskrene čestitke! Jako zahtjevna pjesma, ali Damir je sve to odradio zaista na svjetskom nivou. Bravo! A najslabiji… hm… Ivan Dečak. Sad će netko reći - ali on je bio mentor u The Voiceu… Da, jest… i ja se godinama pitam - kako? Nezanimljiv vokal, jako ograničen raspon glasa, nije u stanju otpjevati ni pjesmicu od par tonova bez teškog naprezanja", završio je time svoju objavu pjevač koji nas je predstavljao na Eurosongu 2017. godine.

Podsjetimo da je Jacques Houdek prije odluke o pobjedniku Dore 2024. posebno na Facebooku istaknuo jednu natjecateljicu, a riječ je o Stefany Žužić koja je na Dori nastupila s pjesmom 'Sretnih dana dat’ će Bog'. Inače, Stefany smo upoznali u RTL-ovom showu ''SuperStar'.

"Draga djeco s Dore, HITNO se javite u vokalni studio "Gospodin Glas". Tu sam za vas. Bravo, Stefany, jedina u tonalitetu", stajalo je u njegovoj objavi na Facebooku.

