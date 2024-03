Hrvatski glazbenik Nikola Vranić, javnosti poznatiji kao J.R. August, u četvrtak je napunio zagrebački Peti kupe, povodom proslave deset godina karijere. Ovaj nagrađivani glazbenik iz Zaboka je i profesor engleskog jezika, na kojemu i stvara pjesme. Teško je njegov rad smjestiti u žanr jer ima tu svega - od bluesa preko indie glazbe, ali mu sve jako dobro stoji.

Večer puna iznenađenja startala je nešto poslije 21 sat, a Vranić od početka nije mogao sakriti uzbuđenje.

Talentirani kantautor nakon dolaska benda na pozornicu, provlači se kroz auditorij i uz ovacije otvara koncert pjesmom "Dealing With The Pain", koja se našla na njegovom drugom albumu "Still Waters" iz 2022. godine.

Foto: Net.hr Foto: Net.hr

U 17 pjesama koje je J.R. August izveo sa svojim bendom, bilo je i podosta gostiju.

Doveo 30-ak gostiju

"S nama će večeras nastupati blizu tridesetak ljudi", najavio je Vranić.

Zaista, nakon treće pjesme gosti su redom dolazili na pozornicu. Jedan od njih je i glazbenik Mahir Kapetanović, poznatiji kao Mahkey. Dobru atmosferu su napravili i saksofonist Marko Gudelj, trombonist Vedran Vojnović, gitarist Pavle Miljenović, Leo Beslać na flauti, Jura Herceg na kontrabasu ali i Krešo Oremuš, koji je usnom harmonikom raspametio publiku u improvizaciji s Vranićem. Marko Gudelj svoju je čaroliju prosuo saksofonom.

Stvarno je lijepo da je ovakva večer bila obogaćena ljudima koji su s Vranićem radili na samim počecima, a koncert je, po njegovoj najavi, sniman da bi se materijali iskoristili za novi album, tako da je bilo kamera na sve strane. Tom je prilikom Vranić svoju uobičajenu, nimalo pretjeranu rasvjetu, ovoga puta zamijenio svojevrsnim štapnim ledicama, koje opet nisu bile previše, nego onako lijepo odmjerene.

J.R. August već je ranije govorio za medije da mu je na pozornici važno zajedništvo, zato je ona nerijetko puna. Svi jako dobro funkcioniraju. Izgledaju kako prava obitelj. Tako s J.R. Augustom, klavijaturistom i vokalom, nastupa i brat Alen Vranić, koji svira gitaru i pjeva prateće vokale, Ivan Džajić na kontrabasu, Miroslav Lehpamer na bubnju i saksofonist Lujo Parežanin. Divne djevojke iz sastava Coda nove su snage benda i zvuče fantastično. One su Marta Petak, Emma Slunjski i Eva Škrebić. Ovaj trio fantastiko upotpunjuje i Sebastian Jurić koji već dugo upravlja zborašima, ali ovoga puta oni nisu nastupali na koncertu (osim na bisu).

Nasmijao publiku

Smiješan trenutak brzo je uslijedio, kada je Vranić imao zanimljivu molbu za ljude.

"Nemojte pljeskati kada mislite da je pjesma gotova, nego plješćite kada budete znali da je pjesma gotova", rekao je, a ekipa je prasnula u smijeh.

Mnogi su htjeli stopostotnu uživanciju, pa se u publici svako malo čulo "ššš", da nitko ne propusti nijedan ton.

Iako zbor nije došao sve do bisa, ne može se reći da je nedostajalo pratećih vokala. Vranić je kombinirao sve što se dalo kombinirati od instrumenata, a ne sumnjam da će za još koju okruglu godišnjicu rada ili, još bolje, malo prije, publiku počastiti nekim sasvim novim ludilom s više instrumenata ili čak nekim velikim orkestrom.

Ipak, čini se da su članovi benda i ovako zahvalni na svojoj glazbenoj obitelji.

Koncert sniman za live album

"Energija je bila super, publika je surađivala, bilo je jako živo. Ovaj je koncert bio malo stresniji od drugih jer se sve snimalo za live album, pa trebaš više paziti da ne pogriješiš. Naravno, teško da sve bude savršeno, ali dali smo sve od sebe. Neke smo pjesme prvi puta izvodili. Najbolja stvar je što smo na bini jedni drugima svi ogromna podrška. Mikro pogledi drugih članova benda i smiješak koji ti samo potvrdi da je sve bilo super. I, naravno, Nikola s kojim je uvijek prekrasno raditi i svirati jer je toliko jednostavan i smiren. Bez njega ta priča ne bi postojala", rekla je back vokalistica Marta.

Ne samo da su prateći vokali dizali izvedbe u višu dimenziju, nego su ondje bili i fantastični zvučni efekti. Red toka rijeke, red vjetra, bilo je svega. Nešto kao kino u 4D-u. Tako da, čim zatvoriš oči, nisi više u Petom kupeu. Razglas je također bio dobar.

"Lead The Way", "I Forgive Her", "The Womanizer", "Rebuild My Ruins", "The Misanthropist", samo su neke od fantastičnih numera koje su izveli.

Naravno, veliku su suradnju publike potaknule i pjesme po kojima je J.R. August najpoznatiji. Svakako je jedna od njih "Crucify Me", na koju, tvrdi Vranić, na probama nerijetko radi grimase.

"To je jedina moja pjesma koja je hit. Nastala je u deset minuta i bez obzira na to da sam je toliko puta odsvirao i dalje mi je jako draga", rekao je.

Red glazbe, red govora

Od mikro govora koje je Vranić držao između pjesama, neki su ostali upečatljivi, poput onoga o pjesmi "Change Of Seasons".

"Napisao sam ovu pjesmu prije 13 godina i vrlo je sje**na", rekao je, a povezao ju je s psihičkim poremećajima. Istaknuo je da ima osjećaj kao da je nekada bilo mišljenje da su glazbenici anksiozni, depresivni, ali da sada primjećuje da je to sve češće prisutan slučaj kod većine ljudi.

S druge strane, publika je podivljala na pjesmu "Darkroom Boogie", vrlo plesnu numeru, što potvrđuje i sam naziv.

Veliko finale bila je "Dangerous Waters", pjesma koju, tko nije čuo, definitivno treba čuti jer je, po mom mišljenju, neki pečat Vranića. Slušajući samo nju, može se dobiti sažetak Vranićeva stvaralaštva, iako je ono zaista šareno - od mračnih, depresivnih, melankoličnih crtica, pa sve do vrlo zabavnih, plesnih i, može se reći, divljih trenutaka.

Vranić je za bis čuvao svoj as u rukavu, a to je njegov zbor. To je ono po čemu je prepoznatljiv, jedinstven. Zajedno su zaključili večer pjesmom "Let's Get Together" i uz više naklona jedva napustili oduševljenu publiku.