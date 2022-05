Dubioza kolektiv, jedna od najveći regionalnih grupa, iznenadno je nastupila u subotu u podne na Dolcu, glavnoj zagrebačkoj tržnici, kako bi najavila svoj prvi koncert u Hrvatskoj nakon dvije i pol godine koji će biti na Sea Star festivalu u Umagu krajem svibnja.

Uz furioznu, 30-minutnu svirku i hitove "Volio BiH", "USA", "Himna generacije" i "Bubrezi" plesao je prepuni plac i time službeno označio ulazak u finalnu fazu pred početak održavanja prvog velikog hrvatskog festivala nakon dvogodišnje pauze, izvijestio je organizator LA Agencija.

"Ljudi, ljudi, ovako, naš prvi, PRVI nastup u Hrvatskoj nakon dvije i pol godine bit će na Sea Star festivalu u Umagu. To ne smijete propustiti!", poručila je Dubioza i žustro krenula u finale nastupa s velikim hitom "No Escape (From Balkans)".

Velika glazbena imena

U lagunu Stella Maris 27. i 28. svibnja bend će donijeti apsolutnu "greatest hits" kolekciju, začinjenu premijerom pjesma s novog studijskog albuma "Agrikultura" koji izlazi u utorak, 10. svibnja.

Umaška laguna Stella Maris 27. i 28. svibnja ugostit će velika glazbena imena kao što su jedna od najtraženijih hip hop zvijezda današnjice Iggy Azalea, techno kraljica Amelie Lens, platinasti hitmakeri Meduza i Topic, vodeći regionalni izvođači kao što su Konstrakta, Senidah, Buč Kesidi, Umek, Vojko V, te sjajna imena elektronske scene poput Insolate, Tijana T, Adiel i Brina Knauss i drugi.

Događaj kojim će se otvoriti europska festivalska sezona ujedno je i prvi veliki festival koji će se dogoditi u Hrvatskoj nakon dvije godine.

Izuzetan interes rezultirao je prodajom više od 2/3 festivalskog kapaciteta uz interes koji nadilazi onaj od prve godine kada je kroz ulaze prošlo 50.000 posjetitelja! Ulaznice za Sea Star prodane su u 40 zemalja svijeta, uključujući prije svega regiju, Italiju, mnogo europskih zemalja, zatim SAD, Australiju i Japan, što također prelazi sve dosadašnje uspjehe.