Prije nešto više od tjedan dana, megapopularna grupa Dubioza kolektiv izbacila je novu pjesmu, vrlo znakovitog naziva, "Bubrezi". Pjesma najavljuje novi album Dubioze kolektiv i nastala je kao nuspojava pretjeranog konzumiranja društvenih mreža u protekle dvije godine. U "Bubrezima", Dubioza govori o toksičnosti koja stoji iza pažljivo programiranih algoritama koji imaju zadatak da nas što duže zadrže na mreži i da usput klikamo na različite marketinške ponude.

Povodom novog singla, razgovarali smo s Branom Jakubovićem, producentom i multi-instrumentalistom benda te saznali u kolikoj mjeri članovi Dubioze kolektiva uopće konzumiraju društvene mreže, što je najneugodnije što im se na njima dogodilo, što je uopće dobar, a što loš marketing. Dotaknuli smo se i stanja na hrvatskoj glazbenoj sceni, a saznali smo i koje su najveće mane članova kolektiva.

NET.HR: Prije samo nekoliko dana izbacili ste novi singl, 'Bubrezi'. Riječ je o pjesmi koja najavljuje vaš novi album, a nastala je kao nuspojava pretjeranog konzumiranja društvenih mreža u protekle dvije godine. U kolikoj mjeri članovi bend konzumiraju društvene mreže? Tko prednjači, a tko se ne sjeti staviti niti status?

BRANO: Društvene mreže su dobre za gubljenje vremena u dosadnim periodima, kao npr. vožnja u kombiju od osamnaest sati. Najviše se bavimo službenim bendovskim mrežama i tu i tamo privatnim. Osobno nemam profil niti na jednoj društvenoj mreži. Kada je Facebook bio u začetku, meni je to kao introvertu odmah bilo sumnjivo. Nagovorili su me da prvo probam, pa onda da kenjam. Prvo večer kada sam instalirao page, dobio sam tisuće upita za prijateljstvo. Ja sam kulturan i fino odgojen, pa sam mislio da je nepristojno odbiti upoznavanje. Prihvatio sam sva ponuđena prijateljstva. Odmah su nekontrolirano počeli iskakati oni chat boxovi. Ja sam se uspaničio i odmah ukinuo svoj profil.

NET.HR: Koja je najneugodnija situacija koja vam se dogodila na društvenim mrežama?

BRANO: Prošle godine nam je neki Filipinac hakirao Facebook page. To je baš bilo neugodno. Sreća pa je jedan moj rođak radio u Facebooku te je nakako preko štele došao do ovog Zuckerberga, koji je onda pozvao "svoje ljude" da nazovu "naše ljude" i problem je bio brzo riješen.

NET.HR: Čitate li komentare ispod svojih pjesama i objava na društvenim mrežama? U kojoj mjeri su konstruktivni, a u kojoj su mjeri 'reda radi’?

BRANO: Sekcija "komentari" na portalima ili društvenim mrežama kao da su rađene po narudžbi vladajućih struktura. S jedne strane - to je idealno polje za online propa-gadne ratove koje vode stranački botovi, a s druge strane - funkcionira kao vreća za udaranje. Narod se istrese na mrežama pa onda ispušu i nemaju snage niti volje za ulicu. Mi komentare na našim društvenim mrežama pratimo i najviše volimo kad nam kažu da smo najbolji i genijalni. U stvari, bolje da nas hvale, kude, ruže, psuju mater, sve je bolje od onih dosadnih GIF-ova.

NET.HR: Rekli ste kako je naše postojanje u jednom periodu bilo u suženoj svijesti konzumiranja mreža. Konzumiramo li u tom slučaju mi mreže ili mreže konzumiraju nas?

BRANO: Konzumiramo mreže da bi potom konzumirali ono što smo preko mreže kupili. Nekada je to fast food koji svjetlosnom brzinom stiže na naša vrata odmah nakon što pritisnemo "enter", a nekada su virtualni tokeni koji nas još više uveseljavaju jer nam omogućavaju da konzumiramo još i više gigabajta na dnevnoj osnovi.

NET.HR: Rekli ste i kako postoji i pritisak na kreatore sadržaja te da je tu mehanizam još agresivniji i brutalniji. Koju biste kampanju na društvenim mrežama okarakterizirali kao 'dno dna', odnosno 'sve za klik'?

BRANO: Svaku kampanju političkih partija, a pogotovo one pred izbore. Najbolje se "zakuha" u posljednjem mjesecu prije izbora. Tada se otvore posebni budžeti za specijalne postrojbe botova i trolova koji preplave mreže kao smrad iz kanalizacije u srpnju.

NET.HR: Jedna od ekstremnih kampanja, odnosno, poteza na neki je način i najavljeni Domenicin koncert 2030. u Areni. Što mislite o ovakvom potezu?

BRANO: Ja ne bih rekao da se radi o ekstremnoj kampanji. Danas se karte teško prodaju u vremenu krize. Zbog toga se traže novi modeli, kao što je ovaj. Prodaješ karte kroz čitavo desetljeće i dočekaš rasprodanu salu. Još jedna prednost ovog sistema je što za desetljeće ljudi odrastu, ožene se, dobiju djecu, a po neko i unuke, pa moraju kupiti karte i za njih.

NET.HR: Koji biste vlastiti potez u dosadašnjoj karijeri proglasili 'najlošijim marketingom', a koji najboljim?

BRANO: Najbolji marketing je onaj koji se sam dogodi, ne moraš o tome voditi računa. Jedna od prvih pjesama po kojoj su nas ljudi prepoznavali je pjesma "Blam", koja uopće nije promovirana, postala je jedna od naših najslušanijih pjesama jer su ljudi sami slali i dijelili s prijateljima i tako se to proširilo. "Blam" smo napravili jer nam je falila jedna pjesma na CD-u zbog dužine. To smo nešto na brzinu spetljali i ubacili, a sve ostalo je raja uradila sama. Mi smo samo na koncertima primijetili da iz nekog razloga svi znaju tekst i najbolje reagiraju baš na tu stvar.

NET.HR: Jednom sam prilikom čula da je najbolji marketing kad o nekoj ličnosti ili proizvodu priča pet žena na kavi. Što je najbolji marketing po vašem mišljenju?

BRANO: Po mom mišljenju, najbolji marketing je priča pet žena koje sjede kod frizera, a u isto vrijeme najpoznatija influencerica radi IG live dok sjedi pod haubom da joj se napravi "trajna".

NET.HR: Arsen je jednom prilikom rekao da ljubavne pjesme više govore o politici, nego obrnuto. Slažete li se s tim?

BRANO: Slažem se s većinom stvari koje je Arsen rekao. Bilo bi bolje da je to čuo i veći broj ljudi.

NET.HR: Najveća mana i najveća vrlina svakog pojedinačnog člana benda?

BRANO: Senad Šuta, bubnjar - Mostarac iz Pule i jedini kiborg na glazbenoj sceni. Otkako su mu umjesto kičme ugradili titanijumske šipke, postao je polu čovjek polu ritam mašina.

Jernej Šavel, gitarist - Naturalizirani Bosanac slovenskog porijekla koji je riznica nepotrebnog znanja i informacija. Ako trebate podatak koje godine je Villa Real prvi put ušao u španjolsku Premier ligu i u kojem sastavu ili informaciju o modelu lampi u pojačalu koje je na nekoj svadbi koristio BB King - Jernej je prava adresa za vas.

Mario Ševarac, saksofonist - Rođeni Somborčanin koji ima poremećaj spavanja, tj. poremećaj budnog stanja. Ako ima priliku da nađe bilo kakvu vodoravnu površinu dužu od 60cm sigurno ćete ga naći kako spava. Kažu da je kao mali upao u kazanče sa sedativima.

Almir Hasanbegović, vokal - multi lingvist i veliki humanist iz Zenice. Jedan od njegovih skrivenih talenata je sposobnost da za manje od dvadeset četiri sata nauči novi jezik. Do sada tečno govori bosanski, hrvatski, srpski, njemački, poljski, engleski, španjolski i francuski. Također je dobitnik Nobelove nagrade za mir jer je nedavno izvalio koljeno, pa je morao da miruje.

Adis Zvekić, vokal - Jedini pjevač s poremećajem pamćenja. On zaboravi čak i da je nešto zaboravio. Ostaje misterija kako uspije da memorira tekstove.

Vedran Mujagić, basist - Jedini registrirani ovisnik o WiFi mreži i 5G tehnologiji. Čovjek koji duže izdrži pod vodom nego bez konekcije.

Brano Jakubović, DJ - koji pruža usluge puštanja glazbe na vašim svadbama, Uskrsima, Bajramima, bar micvama, sunetima, Božićima, rođendanima i svim ostalim veseljima. Kontakt telefon 061 234567. Cijena po dogovoru.

NET.HR: Jernej je jednom prilikom rekao kako je za njegov pojam vaša najbolja svirka bila ona u Čileu. Gdje je publika najglasnija?

BRANO: Poznavajući Jernejevu pedantnost i potrebu za ažuriranjem nevažnih podataka, rekao bih da on posjeduje i listu na kojoj se može provjeriti decibelaža proizvedena od strane svake publike pred kojom smo svirali. Ako je Jernej rekao da je u Čileu publika najbolja, molim vas da vjerujemo njegovim egzaktnim i dokazanim pokazateljima, a ne praznim naklapanjima i argumentima rekla-kazala koje su najčešće rezultat nečijeg ličnog doživljaja.

NET.HR: Brano je jednom prilikom rekao: ‘Svaka politička stranka radi kao kartel koji dila drogu. Uvijek ima jedan koji je glavni, a ostali samo slušaju. Par kartela vlada zemljom kao što je kod nas, a svi ostali su jedna vrsta potrošne robe koji rade u tim uslužnim djelatnostima koje njima trebaju. To je armija koja glasa i svi zarađuju 400 eura’. Kako nam ikad može biti bolje ako je ‘jučer’ koje je bilo bolje i ‘sutra’ koje bi trebalo biti bolje, u nekom trenutku ‘danas’ koje je loše, odnosno nije-tako-dobro.

BRANO: Ako krenemo od teze da je: ‘jučer’ koje je bilo bolje i ‘sutra’ koje bi trebalo biti bolje, u nekom trenutku ‘danas’ koje je loše, odnosno nije-tako-dobro - jednostavnom primjenom empirijske formule za stanje kretanja ljudske svijesti kroz vrijeme i prostor, možemo doći do zaključka da ja fakat nisam skonto pitanje.

NET.HR: Članovi Dubioze imaju još pet stolica za blagovaonskim stolom. Mogu pozvati pet osoba iz cjelokupne ljudske povijesti na istu večeru. Koga biste pozvali? Što biste im pripremili?

BRANO: Na takvu večeru pozvao bih Franju Tuđmana, Slobodana Miloševića, Aliju Izetbegovića i još dva krkana da im zavrnu ruke i natjeraju ih da napišu neki drugi Dejtonski mirovni ugovor, jer je ovaj koji su napisali čisto sranje.

NET.HR: Kako komentirate stanje na hrvatskim top-ljestvicama?

BRANO: Jako slabo pratim stanje na hrvatskim top ljestvicama, ali se mogu pohvaliti da pratim nekoliko muzičkih portala iz regije. Tako imam uvid u nova događanja na sceni. Na top listama je uglavnom sve isto već preko dvadeset godina, malo su se ubuđale.

NET.HR: Koliko je hrvatskih izvođača, prema vašem mišljenju, prolazna tričarija, a koliko ih ima priliku dogurati daleko?

BRANO: Svako ima priliku dogurati daleko. Pitanje je u kojem trenutku ti nestane benzina. Danas, s ovim cijenama energenata, a pogotovo nafte, izgledi da će neko daleko dogurati su jedini mogući. Kad je benzina u prosjeku 12,5 kuna ostaje nam samo da guramo dok ne doguramo daleko.

NET.HR: Par riječi o nadolazećem albumu? Zašto bi ga trebala poslušati i, karikiram, domaćica Marija iz Pleternice?

BRANO: Marija iz Pleternice je već premijerno preslušala album. Kaže da je relativno ok i da smo mogli bolje da smo se više potrudili, ali s druge strane, razumije da je bila pandemija i sve ostalo. Iako nije pobornik pravdanja rezultata zbog neadekvatnih uvjeta, dala nam je ocjenu 4,5 od 5. Još je dodala da se ne slaže s glazbenim kritičarima i da se njoj baš sviđa to što u pjesmama miješamo modernu muziku s balkanskim narodnjacima. Dodala je i to da ne vjeruje kritičarima ništa, jer misli da su im pogledi na glazbu previše uski i možda malo previše usmjereni na glazbu koja dolazi sa Anglo-Saxonskog podneblja. Marija vjeruje da je u umjetnosti i kuhanju sve dozvoljeno i veliki je pobornik stvaranja bez pravila.