Dobar glas daleko se čuje. Potvrdio je to jedan od najpopularnijih hrvatskih glazbenika, Ivan Zak, koji se prepun dojmova vratio iz kanadskog Toronta, gdje je proteklog vikenda pjevao iseljenim Hrvatima. Ivan se preko oceana uputio s kolegicom Danijelom Martinović, s kojom je priredio publici zabavan show u prepunoj dvorani Litvanskog doma. Iako je kolegicu bolje upoznao tek sada na drugom kraju svijeta, Ivan priznaje da su bili odličan spoj.

"Znao sam da će biti dobro, ali ostao sam iznenađen atmosferom, kao i organizator. Bila je ovo nezaboravna noć, a publika me nije puštala s pozornice. Da smo mogli tulumariti do šest ujutro, tulumarili bi, no kanadski zakoni su stroži što se tiče radnog vremena. Ovo je bio jedan od mojih najboljih nastupa u dijaspori; i Kanada je definitivno mjesto na koje ću se rado vratiti", poručio je glazbenik koji je unatoč svom statusu omiljenog ostao izrazito - realan.

"Menadžer mi je ponudio Kanadu još prije osam do deset godina, no tek sada je bio pravi trenutak. Trebaš imati malo više kilometara iza sebe da odeš pjevati na drugi kontinent. Ljudi trebaju znati tvoje pjesme. Ugodno me iznenadilo da su moje pjesme pjevali i mladi i stari. Mladi vani slušaju stranu glazbu pa mi je bila velika čast da znaju sve moje pjesme. Danijela je kao ikona zabavne glazbe prvo zagrijala atmosferu svojim setom od dva sata, a zatim sam toliko pjevao i ja. Ona je veliki profesionalac koja zna svoj posao", imao je samo riječi hvale za stariju kolegicu.

Miljenik ženske publike

Unatoč euforiji koja je vladala dvoranom od prve do posljednje minute koncerta, Ivan nije otpjevao svoje posljednje dvije pjesme, "Tajne naše" i "Kad srce stane", duet s Draganom Mirković koji posljednja dva tjedna ruši sve rekorde slušanosti na YouTube-u.

"Mislio sam da ljudima treba vremena da nauče nove pjesme, no kad su se nakon koncerta dolazili fotografirati sa mnom, pjevali su ih i ispitivali me zašto ih nisam izveo", kroz smijeh otkriva Ivan, koji je ovim koncertom dokazao kako je i dalje posebno popularan među ženskim dijelom publike.

Već za vikend, četvrti i peti svibnja, bit će poseban gost na koncertima Dragane Mirković u Areni Zagreb, s kojom ga veže dugogodišnje blisko prijateljstvo, a čekaju ga i brojni nastupi po Hrvatskoj, među kojima je CMC festival u Vodicama.

Ivan nam je za kraj otkrio kako je u pripremi novi album koji će svjetlo dana ugledati na jesen. Na njemu će se naći pjesme koje su za njega napisali drugi autori, iz jednog jedinog razloga: kako bi brojnim obožavateljima ponudio nešto novo i drugačije nakon godina pisanja autorskih pjesama.

Punio je Arenu i prije Prijovićke

Još se pamti njegova Arena Zagreb u veljači 2017. godine, a ti trenuci ostat će mu zauvijek u sjećanju.

"Napunio sam Arenu kad to još nije bilo toliko razvikano. Sad ću prvo izbaciti dvije ili tri nove pjesme, a onda prirediti nešto veliko. Hoće li to biti Arena Zagreb, još ne znam", zagonetno zaključuje glazbenik.

S nevjerojatnom strašću i energijom, koje ne blijede s godinama, Ivan Zak donio je nezaboravno iskustvo svojoj kanadskoj publici, ispunjavajući dvoranu emocijama. Sada neumorno nastavlja ostavljati svoj neizbrisiv trag u glazbenom svijetu i srcima svih koji imaju priliku doživjeti njegovu glazbu uživo, za što se baš uvijek traži karta više.

