Frontmen grupe Vatra, Ivan Dečak, bio je prošlotjedni gost u novom serijalu portala Net.hr. S Ivanom smo, osim o njegovu glazbenom putu, prvim honorarima i anegdotama s razno-raznih koncerata, razgovarali i o nadolazećem Eurosongu.

Ivan nam je priznao da se zasad ne vidi na takvom tipu glazbenog natjecanja, ali da svakako pogleda Eurosong kada god za to ima priliku.

"Pogledam Eurosong ako sam doma, ako nemam gažu. Pogledam i Doru i sve to skupa. Ja sebe ne vidim u tom načinu natjecanja, da tako kažem. Iako - nikad ne reci nikad. Mislio sam da to ne može napraviti neko čudo, ali onda se dogodi prošle godine bend iz Italije koji pobijedi prošle godine i to pobijedi s nekom pjesmom za koju su svi mislili da neće proći. Pobijedili su baš zato što su bili drugačiji i to mi se svidjelo i onda im se otvore sva vrata, ali koliko sam shvatio, oni su i prije toga bili prilično veliki bend u Italiji, ali onda im se otvore vrata u Americi gdje ih pozovu The Rolling Stonesi da prije njih otvaraju nekoliko koncerata..

Amerika je zemlja u kojoj ti se može dogoditi čudo, ako ti otvore vrata. I Europa također. Vidim da imaju ture Europom, da nastupaju na razno-raznim festivalima. Dakle, njima se stvarno dogodilo čudo, što ne znači da će se sada svakom sljedećem bendu dogoditi isto. Prije njih se to dogodilo ABBI, valjda. To je prilika, ali ne ostvaruju se kasnije svima ti snovi. U svakom slučaju, navijam za bilo koga od hrvatskih predstavnika, svake godine kad se plasiramo. Ja nisam od onih koji kaže da ne voli neku glazbu. Jednostavno, neka glazba me ne dira pa je ne slušam, ali pritom - svaka je glazba dobra pa pritom navijam za sve naše kandidate - sadašnje ili buduće na Eurosongu", rekao je.

Dotaknuli smo se i samog nastupa hrvatske predstavnice na Eurosongu - Mije Dimšić.

"Za Miju je već ovo velika stvar. Mia je stvarno mlada cura, super posložena u glavi. Čim se pojavila, napravila je veliki boom. Vidim da sada pokušava napraviti neki odmak od tih pjesama s prvog albuma, što je i pametno. Prvo se obraćala puno mlađoj populaciji, a sad vidim da je počela raditi kontakt sa starijom ili sebi sličnom generacijom, što je i normalno, što je i pametno. I ona to radi odlično, ima super tim oko sebe i već je i sam ovaj odlazak - velika stvar. I da se ne dogodi ništa više, ovo je veliko", priznao je Dečak.

Spomenuli smo i neka lica koja se na Dori pojavljuju više godina zaredom i upitali Ivana smatra li da ti isti izvođači trebaju u jednom trenu odustati.

"To je odluka tih ljudi. Podsjeća me na neke ljude koji idu na sve one televizijske showove. To su ljudi koji su gladni toga da vide sebe na televiziji. Ja to tako doživljavam. Bilo bi prvenstveno fer da ti kažu nekad: 'Znaš, nije ti to baš…ove tenisice ti nisu baš najbolje za izaći u njima u grad. Ova pjesma ti i nije baš nešto. Malo zagrij stolicu još'. Da je meni žena rekla da su mi dobre sve pjesme koje sam joj pustio, sada bih već imao šest milijuna pjesama".

Pritom je otkrio da su upravo njegova žena Nina i njegova djeca prvi koji čuju njegove nove pjesme, jer su - između ostaloga - i njegovi najbolji i najgori kritičari.

"Za svaku pjesmu koja mi izađe, žena mi za barem dvadeset kaže - 'daj, molim te, to obriši. Katastrofa'. Mislim da je dobro imati tako nekakav lakmus papir po kojem se ravnaš, koji ti pokaže je li ti nešto dobro ili nije. Meni naravno nekad ide na živce kad radim pjesmu mjesec dana, pustim je ženi i ona kaže: ‘ovo ti je stvarno loše’. Nina i moji klinci su prvi. Njih testiram tako da im prvo uključim crtić i onda im pustim pjesmu. Ako i dalje gledaju crtić, onda znam da ništa od toga. Ali ako nakon pola minute počnu tapkati nogom ili skakati po trosjedu i pitati 'tata, što je ovo', onda znam da je dobro", govori Ivan kroz smijeh.

Cijelu epizodu pogledajte u nastavku.