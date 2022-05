U novom serijalu portala Net.hr razgovaramo s brojnim ličnostima s hrvatske showbiz scene. Treći gost u nizu frontmen je benda Vatra, Ivan Dečak. S Ivanom smo ususret njegovu koncertu u sklopu Žujine rođendanske turneje na Trgu dr. Franje Tuđmana razgovarali o aktualnom singlu na kojem je ugostio poznatog interpretatora sevdalinki, Božu Vreću, biografiji samog benda koju je napisao vrsni glazbeni znalac i kritičar Marko Podrug. Dotaknuli smo se i "Tanga", pjesme koja ih je lansirala na sam vrh nacionalne top liste na kojoj su se zadržali 26 tjedana, ali i drugih pjesama i trenutaka koji su obilježile više od 20 godina djelovanja poznatog benda.

Na samom početku našeg razgovora, Ivan je najavio i nadolazeći koncert koji će se održati sljedeći vikend u sklopu Žujine rođendanske turneje.

"Presretni smo. Nakon dvije godine apstinencije konačno smo ponovno u kombiju. Putujemo širom Lijepe Naše, ali i dalje od toga. Nastupit ćemo na prekrasnom Trgu dr. Franje Tuđmana - velik prostor, prekrasan, omeđen prekrasnim drvećem. Ulaz će biti besplatan i osim glazbe bit će i ića i pića pa pozivamo sve da dođu".

Priznaje i kako je spreman za akciju, nakon što su dvije godine bili bez svirki.

'Pokazalo se da Božo Vrećo i Vatra mogu zajedno snimiti pjesmu'

"Osim što je to moj posao, to mi je i način života. Telefoni su ponovno počeli zvoniti, upiti stižu sa svih strana. Kroz ove dvije godine pitali smo se hoće li nas se ljudi uopće sjećati kad ovo sve prođe, međutim - nismo sjedili ove dvije godine prekriženih ruku i čekali da ovo sve prođe. Jako smo puno radili. Završavamo deseti studijski album, pisao sam pjesme za Massima i Marina Jurića Ćivru - stvarno se radilo", govori nam Dečak.

Na desetom studijskom albumu, na kojem članovi Vatre revno i marljivo rade naći će se i posljednji singl, koji je Vatra otpjevala u duetu s Božom Vrećom. Sama pjesma podignula je prašinu i puno prije nego što je uopće objavljena pa nas je zanimalo i kakvi su dojmovi dva mjeseca od objave.

"Nevjerojatno mi je u 2022. godini da se neki ljudi čude nekim kombinacijama. Sami smo za sebe govorili uvijek da smo nesvrstani i onda kao takvi možemo komunicirati s razno-raznim stilovima. Ne volim glazbu stavljati ni u kakve ladice ili granice. Dapače, volim bježati od njih i mislim da glazba kao takva, umjetnost općenito, briše granice. Onda mi je neobično kad te netko želi svrstati u ladice i reći te ladice možda nisu kompatibilne. Ali, evo, pokazalo se da Božo Vrećo i Vatra mogu zajedno snimiti pjesmu", rekao je Ivan i istaknuo kako je Božo za njega uistinu poseban.

"Takva je glazba uvijek bila sa strane, a on je nekako stavlja u mainstream. Ja si nekako umišljam da smo ga uhvatili u zadnjem trenutku prije nego što postane globalna zvijezda", priznao je.

Ipak, zanimalo nas je što bi se dogodilo da Božo nije pristao sudjelovati u stvaranju pjesme.

"Da Božo nije pristao, bila bi pjesma bez njega. Bio bi žalostan da nije pristao. Ako sama po sebi pjesma zahtjeva, da tako kažem, određen začin, onda se svim silama borim da i dobije taj začin kako bi je prikazali u pravom svjetlu. Ne pali to uvijek, ali neke pjesme su to tražile - primjerice 'Tremolo' s Damirom Urbanom i 'Nama se nikud ne žuri' s Massimom", rekao je ističući koliko je sretan zbog te suradnje.

'Za mene onaj tko ne osjeti tu energiju sevdaha, ima baš neki ozbiljan problem'

Upravo je Božo rekao kako njegov sevdah na nastupima ljudi osjećaju od Tasmanije do Broadwaya, Skandinavije i Rima pa nas je zanimalo i kako bi Ivan opisao sevdah nekom zapadnjaku, nekom tko uopće nema doticaj s ljudima na Balkanu.

"Tu je zapravo sve rečeno. Ne moraš razumjeti riječi te pjesme, moraš samo razumjeti melodiju. Sevdah se definitivno osjeti čim krene. Kad baš dođeš u dvoranu u kojoj se izvodi sevdah, tu energiju baš osjetiš. Za mene onaj tko ne osjeti tu energiju, ima baš neki ozbiljan problem. Ja sam jedan prosječan slušatelj sevdaha, ali kad sam imao priliku slušati sevdah uživo, potpuno te preplavi”, rekao je Ivan.

I kroz aktualni je singl želio progovoriti o ljudskim vrijednostima davno izgubljenog vremena.

"Nadam se da ćemo naučiti nešto od sveg ovog zla koje nas je snašlo i da ćemo uistinu početi propagirati određene vrijednosti zbog kojih ćemo postati bolji ljudi. S druge strane, možda će to učiniti da postanemo gori, sebičniji. Ja se nadam da neće, u klasi sam optimista".

Dotaknuli smo se i same biografije benda, "Vatra - 20 godina s preprekama" te smo upitali Ivana kako vidi nastavak ove biografije?

"U ovom našem zvanju prepreke su sastavni dio igre i da ih nema, s vremenom bi postalo dosadno. Prepreke su te koje ti daju želju da ideš brže, više i jače. Tjeraju te da uvijek i iznova pokušavaš biti sve bolji. S vremenom se počneš boriti sam protiv sebe. Mi smo bend koji se nikada nije trudio zaobići prepreke, već smo svaku nastojali preskočiti", govori Dečak.

Kako je i sami autor rekao, "Vatra je prošla sve ono najbolje i najgore od onoga što rokenrol nudi, a to ju je učinilo neranjivom". Spavali su u kombijima, svirali su i pred troje i pred tisućama ljudi.

"Sve su to sastavni dijelovi naše igre. Ne sviraju se uvijek koncerti u Domu sportova, nego nekad sviraš i negdje u malim, skučenim prostorima gdje je sve samo po sebi neadekvatno, ali i dalje postoji publika koja želi doći i pogledati tebe i u tu malu sredinu. Bili smo spremni na to na početku karijere, ali i sada", otvoreno će Ivan.

'Do 25. si besmrtan i ne osjećaš nikakve posljedice tulumarenja'

Svoju prvu svirku održali su još 1996. godine, na dočeku Nove godine.

"Bile su to natruhe benda. Pozvali smo nekoliko ljudi, a na kraju je došao cijeli grad. Iskoristili smo to da napravimo promociju. Naš tadašnji basist odlučio je na sebe navući vreću za smeće, a gitarist je malo popio pa mu je jedan frend izlio cijelo pivo u produžni kabel od pojačala pa ga je cijelo vrijeme tijekom svirke tresla struja, a mi smo mu govorili da je samo malo više popio. On je luđak cijeli koncert odsvirao. No, dobro. Do 25. si besmrtan i ne osjećaš nikakve posljedice tulumarenja do dugo u noć pa ni to što te malo trese struja”, prisjeća se Ivan te nadodaje kako su njihovi prvi honorari bilo toliko smiješni da su njima mogli jedino pokriti piće i gorivo.

"Tada se nije gledalo na zaradu. Bilo nam je bitno samo da se svira. Bilo nam je bitno samo da dobijemo novac za vlak ili za drugi prijevoz. To je bio svemir za nas", govori.

U jednom poglavlju biografije o Vatri, autor kaže ovako: "Tko god kaže da u deset, petnaest ili dvadeset godina boravka u bilo kojem bendu nikada nije imao krizu u poimanju vlastite svrhe u kolektivu - laže. Osim Ivana, taj valjda nikada, ni u jednom trenutku nije osjetio da sve to skupa možda više i nema smisla. Ili barem to nikad nije naglas rekao".

'Sve sam karte stavio na glazbu. Izlaz u slučaju nužde nije postojao'

Ivan se od srca nasmijao na ulomak i priznao kako se čak blago i naježio: “Ja sam vaga po horoskopu. Ako dobijem dvije mogućnosti, onda sam u problemu. Ako imam samo jednu mogućnost, onda idem 100% samo u tom smjeru. To mi se dogodilo s glazbom. Kad sam shvatio da me glazba potpuno obuzela, onda sam se ostavio nogometa koji mi je do tada bio apsolutna ljubav i nisam uopće dozvolio da dođe do vaganja. Čim smo snimili prvi album, odustao sam i od fakulteta. Ne želim biti uzor kao takav, dapače, smatram da se ljudi moraju školovati i završiti fakultete. Sram me malo i reći da nemam završen fakultet, ali nisam si htio dati izbora. Htio sam da sve bude usredotočeno na jednu stvar. Sve sam karte stavio na glazbu. Izlaz u slučaju nužde nije postojao”, priznao je otvoreno te dodao kako je glazba zapravo odabrala njega.

Koja mu je pjesma svirala na porodu kćeri Dite, što bi učinio da je na tri dana gradonačelnik Zagreba, što misli o Eurosongu i kakve prognoze ima za Miju Dimšić, je li praznovjeran i koga od svojih mentoriranih kandidata vidi kao veliku hrvatsku zvijezdu saznajte u ostatku epizode.