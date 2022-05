Jedan od najistaknutijih mladih glazbenika i dobitnik nagrade Porin za Novog izvođača godine, Filip Rudan, predstavlja iščekivani singl na hrvatskom jeziku! Novom emotivnom autorskom baladom Filip nam, uz impresivne vokalne i sviračke sposobnosti, otkriva nove "Razine" – kako svojeg glazbenog puta tako i emocija kojima već redovito očarava brojne slušatelje. Singl "Razine" je, s već prepoznatljivim kantautorskim potpisom, u pratnji atmosferičnog spota službeno predstavljen 20. svibnja – na Filipov rođendan!

"Ideja je došla spontano. Prvo je došao tekst, dok sam u vožnji gledao kroz prozor“, otkriva Filip Rudan šaleći se kako ga prozori očito motiviraju budući da je i prethodni singl "He's Not The One“ nastao dok je kroz prozor promatrao kišu.

Glazba je, kaže, došla naknadno iste noći: "Ležao sam u tri ujutro u krevetu i jednostavno mi je melodija ušetala u glavu i odmah sam iskočio iz kreveta i na mobitelu snimio info. Iz toga se kasnije razvilo i sve ostalo".

Tematika jest ljubavna – namjera je da nosi univerzalnu poruku i potakne slušatelje da pronađu i svoje razine, a mladi glazbenik otkriva kako mu i osobno nosi posebno značenje budući da ga upravo ljubav vodi do gotovo euforične razine. Tekst i glazbu, kao i kod ranijih singlova, potpisuje Filip Rudan, producent singla je Niko Nobilo koji je uz Ivana Oreškovića kreirao i aranžman.

"Znao sam da je Filip multitalentiran i vrhunski pjevač, no ono što me iznenadilo na prvom sessionu je Filipova autorska zrelost. 'Razine' kao predivna pjesma je dokaz tome i bio je užitak raditi na njoj“, komentira Niko Nobilo te dodaje kako se veseli svemu što Filip spremna u bližoj budućnosti.

"Razine“ dolaze u pratnji atmosferičnog video spota prožetog senzualnošću i simbolikom pjesme.

Za ideju spota zaslužna je Tara Turopoljac s čijom se vizijom Filip u potpunosti pronašao.

"Kroz vlastitu viziju inspiriranu pjesmom zapravo sam u video spotu željela dočarati značenje ljubavi za koju znam da je jedna od najčešćih Filipovih inspiracija, i koja ga vodi do tih 'razina'“, kaže Tara te otkriva još detalja: "U spotu lik djevojke ima dva značenja. Prvo, ne predstavlja nužno osobu nego već spomenutu inspiraciju - nešto nježno poput leptira, senzualno, intimno, a opet jako i hrabro. S druge strane, djevojka ima metaforičku poveznicu s gitarom – kao elegantnim, a moćnim instrumentom - koja je neizostavni dio Filipovog stvaranja, od kuda počinju sve ideje i uz koju na kraju krajeva gradi svoj zvuk. Ovi simboli dovode nas i do naziva 'Razine' – bilo da je to neko mjesta ili pak emocija".

Tara Turopoljac također je preuzela ulogu producentice video spota i scenaristice koji je realiziran zahvaljujući sjajnom redateljsko-snimateljskom timu kojeg čine redatelj i scenarist Benjamin Strike, direktor fotografije Dario Radusin koji je doprinjeo i vizualnim efektima (VFX) teasistenti Luka Vidović i Sandro Sklepić, ujedno zaslužan za naglašavanje atmosfere posebnim osvjetljenjem. Uz Filipa Rudana kao protagonista, u glavnoj ulozi našla se glumica Tonia Brekalo; za lokaciju zamišljenu za dočaravanje moody i pomalo starinske, retro, atmosfere odabran je Spomen-Dom Kumrovec, a ukupni dojam upotpunile su Hana Tušek (MUA) te stilistice Ana Nikačević i Tara Turopoljac.

Atmosfera na snimanju spota je, prema riječima tima, bila sjajna te svi imaju samo riječi hvale za kolege koji su odlično odradili svoj posao usprkos hladnoći koja ih je pratila tijekom snimanja. "Bio sam jako sretan kada sam primio upit da radim ovaj spot“, iskreno dijeli dojmove Benjamin Strike koji zaključuje: "Vizualom smo željeli prikazati samu emociju pjesme i dočarati Filipovo traženje inspiracije, bila ona skrivena u glazbi, glazbenom instrumentu ili ljubavi. Smatram da smo to uspjeli i završnim sam proizvodom jako zadovoljan.“

Službene fotografije koje prate singl potpisuje Petra Mikšik, a Zorica Adamović (Zo Dizajn) obogatila je singl grafičkim rješenjem.