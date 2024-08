Ella o glazbi i životu: 'Sama sam s curicom, a iskreno jedva sve hendlam'

Pjevačica Marinela Jantoš Ella, poznata po dance hitu "Iza ponoći", za Net.hr progovorila je o izazovima u glazbenoj karijeri, stilu odijevanja, a kritike je uputila i modernim glazbenicima poput Taylor Swift. Spomenula je i svoj život u Velikoj Britaniji, pa i osudila turizam na našoj obali.

Glazbena karijera

Tijek glazbene karijere usporila je kada je rodila, a sada je u glazbi puno aktivnija nego prije. Često nastupa s kolegicama koje su vrhunac slave također dosegnule hitovima iz devedesetih.

"Pjevam na privatnim rođendanima, pjevamo nas tri kao 'Trio devedesete' - Minea, Banfićka i ja. Dogovaram da bi bila gošća i u cabaret-predstavi na jesen. Ja sam stalno u glazbenoj karijeri… Bila sam izvan toga jedino kada sam rodila pa nisam uspjela uhvatiti ritam. Kada stvarate, potrebno je puno vremena, novaca i živaca", rekla je.

Marinela Ella Jantoš

Skupocjeni menadžment nema, a za uspjeh je, kaže, potrebna podrška giganta glazbene industrije.

"Ja stalno kaskam jer nemam potrebnu podršku. Ako vam izdavačka kuća nije Croatia Records, odmah vam je puno teže, također ako vas ne simpatizira HRT. Jedan poznati radio nije htio pustiti moju pjesmu. Za promociju ostaju društvene mreže, drugi oblici su skupi, treba ti ekipa, menadžment…", navela je.

Foto: Pixsell

Osebujan ukus za frizure i odjeću nikada nije skrivala, a brojne kritike izražava prema odijevanju modernih pjevačica na stageu.

"Jako sam teška za garderobu, a tome ne posvećujem puno vremena, nemam svog stilista. Zadnje stylinge mi je radila kći. Volim biti drugačija, sad gledam ovu Swift i njezin nastup u prozirnim hulahupkama. Kaj bi ja sad trebala… Navući te hulahupke usred ljeta pa čizmu na to jer izgleda bolje i seksepilnije… Gore badiće i trikoe… Sad mi je i taj seksepil izgubio draž jer su svi postali goli, ne možeš pjevati dok se ne skineš u neke gaće…", ispričala je.

Nove pjesme

Prije nastupa u Areni zabranjeno joj je izvođenje novog remiksa pjesme "Iza ponoći". Producirao ga je Dobie, a organizatori su joj devet dana prije Megadance partyja priopćili da pjesmu neće moći izvesti jer je "previše moderna".

Prije nekoliko mjeseci je objavila pjesmu za koju kaže da nije za širu publiku, a otpjevala ju je na engleskom jeziku.

Hrvatska, Velika Britanija, skupoća i životni stil

Iako je neko vrijeme provela u Velikoj Britaniji radeći kao njegovateljica, sada je više u Hrvatskoj nego tamo. Kada govori o iskustvu života u dvije države spominje skupoću na obje strane, ali i razliku u kulturi kupovine.

"Svugdje su cijene otišle gore, pa i kod njih. Bilo je vremena kada sam kući nosila maslac, a tamo mogu kupiti dva i pol maslaca za cijenu jednoga kod nas. Neke stvari su skuplje, no ipak sve je tu negdje. Oni tamo redovito čekaju "sniženu" hranu, ne mare za rokove trajanja kao mi", ispričala je.

Foto: Pixsell

Odmor si, kaže, ne može priuštiti, a trenutno nema muškarca u životu.

"Ma kakav odmor… Ja to sigurno ne mogu priuštiti, ne živim takav život. Sama sam s curicom, a iskreno jedva sve hendlam. Moj posao je takav da se u njega ulaže, tako da uvijek čekam nove investicije. Nemam frajera, ako me to pitate", rekla je.

Ellina kćer oduševljena dolaskom na pozornicu s mamom

Ovo su je ljeto na našoj obali posebno zasmetali javni toaleti. Kaže da bi trebali biti besplatni, a ljutitu snimku objavila je i na Facebook.

"Pod strašnim sam dojmom ovih toaleta ali i cijele priče oko javnih WC-a, nemogućnosti vršenja nuždi kao da je vršenje nužde drogiranje. Svi bi se trebali koncentrirati na ovo jer ja ne znam gdje ovoga ima. Trebalo bi biti uračunato u kartu, a u gradu bi trebalo biti javnih WC-a", zaključila je.

Ellu nakon ljeta čeka bogata jesen, a osim remiksa hit pjesme "Iza ponoći", obožavatelje očekuju i druge zanimljivosti koje trenutno priprema.

