Nakon vrlo uspješne ljetne turneje gdje je Adastra nastupila po cijeloj Hrvatskoj, 23. rujna će vas dočekati sa prvim danom jeseni i koncertom promocijom albuma u renomiranom klubu Sax u Zagrebu.

Osnovan 2005. godine, Adastra je ostavila neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Na njihovom debitantskom albumu, koji je izdala Croatia Records u lipnju 2007. našao se singl "Nabujala rijeka" koji se brzo vinuo na vrhove top ljestvica hrvatskih radio i televizijskih postaja, učvrstivši poziciju Adastre kao glazbene snage na koju se mora računati. Ali ono što izdvaja Adastru nisu samo njihovi hitovi na vrhu ljestvica i izniman talent. Njihova je nepokolebljiva predanost rješavanju društvenih pitanja i pokretanju pozitivnih promjena kroz njihovu glazbu.

Adastrino izvanredno putovanje uključuje otvaranje za britanski rock sastav MUSE pred više od 9.000 obožavatelja u Zagrebu, podvig koji je pokazao njihov neizmjerni talent i karizmu. Njihova pjesma "Nabujala rijeka" stigla je čak do Los Angelesa, gdje se našla na kompilaciji Radio Expressa uz međunarodne zvijezde poput Jay-Z-ja i Katy Perry, čime je Adastra osigurala status globalne senzacije. Međutim, bilo je to više od pukog međunarodnog priznanja; bio je to dokaz sposobnosti benda da nadiđe jezične barijere i poveže se s publikom diljem svijeta. Do tada je samo još jedna grupa iz Hrvatske i regije postigla ovu prekretnicu, čime je Adastra postala druga koja je postigla takvo globalno priznanje. Kompilacija Radio Expressa poslana je i puštana na radio postajama u više od 80 zemalja, dopirući do tisuća slušatelja diljem svijeta.

Tijekom svoje karijere, Adastra je koristila svoju platformu za rješavanje važnih društvenih problema, od rješavanja nasilja među mladima uz pjesmu "Surovi grade" koja je postala himna protiv nasilja, do organiziranja koncerata za pomoć beskućnicima. Surađuju s organizacijama kao što je Udruga Društvo za promicanje glazbe Zvuk svjetlosti kako bi ostvarili pozitivan utjecaj izvan glazbe.

Sada, dok se pripremaju predstaviti svoj peti album, Adastrina predanost njihovoj publici i cilju blista jače nego ikada. Njihov nadolazeći koncert u klubu Sax 23. rujna više je od pukog glazbenog nastupa; to je slavlje otpornosti, kreativnosti i moći glazbe da utječe na promjenu. Trenutnu postavu Adastre čine Jeronim Jerko Szabolcs Marić (pjevač, gitarist, tekstopisac, producent i redatelj), ), Armando Filipi (bas gitara), Vladimir Jevicki (gitare) i Dinko Lupis (bubnjar, prateći vokal).

Ovim koncertom zadivljujuća je promocija njihovog petog albuma pod nazivom "Tajni prolaz" na kojem se nalazi 12 novih ljubavnih i rock pjesama te jedna angažirana pjesma „Tanki zid“ posvećena podizanju svijesti o problemu nasilja nad ženama, koja je napisana u suradnji s autorom Zoranom Brajevićem (autor pjeme „Vjerujem u anđele“ koju je otpjevao Oliver Dragojević). Album izdaje Croatia Records. A kao uzbudljiv bonus za svoje fanove, Adastra je usred pripreme zadivljujućeg spota za pjesmu "Ona pored mene", koja će se naći na nadolazećem albumu. Ovo vizualno remek-djelo bit će objavljeno prije koncerta u klubu Sax, pružajući obožavateljima primamljiv uvid u kreativnu viziju Adastre za njihov novi album.

Prethodni album Adastre, objavljen 2021. pod nazivom "Zrno malo", pokazao je njihovu kontinuiranu predanost smislenom pripovijedanju priče kroz glazbu na kojem su dali svoj doprinos poznati hrvatski glazbeni autori i glazbenici poput Helene Bastić, Nike Antolos, Željka Krznarića i Matije Dedića.

Osim predstavljanja svojih najnovijih pjesama, Adastra će publiku očarati i izvođenjem svih svojih najpoznatijih hitova, čime će posjetiteljima koncerta priuštiti nezaboravno glazbeno iskustvo. A kao dokaz svoje zahvalnosti prema svojim predanim obožavateljima, Adastra će organizirati tombolu s nizom raskošnih nagrada, s naglaskom na glavnu nagradu; električnu bas gitaru time dodajući element uzbuđenja i iznenađenja ovoj izvanrednoj promociji. Dok iščekivanje klupskog koncerta u Saxu raste, Adastra će svoje obožavatelje počastiti još jednim izuzetnim nastupom. Adastra će 16. rujna zasjesti na pozornicu kninske Marunuše i ponuditi još jednu priliku obožavateljima da dožive njihovu glazbu u nezaboravnom ambijentu.

Uz njihovu moćnu glazbu i predanost pozitivnom utjecaju, Adastra vas poziva da im se pridružite 23. rujna na večeri glazbe koja nadilazi granice i zbližava ljude. Ulaznice za koncert u Saxu možete kupiti putem servisa Entrio ili na njihovim prodajnim mjestima po cijeni od 12 eura.

Za informacije o događaju pratite na službenoj web stranice Adastre i kluba Sax. Album „Tajni prolaz“ uskoro možete slušati na svim streaming servisima.

