Dream Gospel Choir iz Harlema stiže u Lisinski

Foto: Press

Gospel u srcu Zagreba

3.12.2025.
14:09
Hot.hr
Press
Legendarni Dream Gospel Choir iz Harlema, proglašen "najzanimljivijim zborom nove gospel scene", 17. prosinca 2025. godine donosi sam vrh duhovne glazbene scene u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog. Publika u Lisinskom imat će jedinstvenu priliku doživjeti moćnu gospel večer u srcu adventskog Zagreba.

Ovaj renomirani zbor, sastavljen od najtalentiranijih pjevača i glazbenika s dugogodišnjim iskustvom, poznat je po svojim energičnim nastupima, dinamičnim koreografijama i vokalnim izvedbama koje diraju u dubinu duše. Njihova glazba putovanje je kroz stilove od soula i bluesa do tradicionalnih gospel hitova i božićnih klasika.

Od Papinskih audijencija do Sanrema

Dream Gospel Choir okuplja iskusne pjevače koji su nastupali u najstarijim harlemskim zborovima, kao i nove, svježe glasove suvremene scene. Njihova impresivna karijera uključuje nastupe za neke od najvećih svjetskih figura:

Tenorska sekcija nastupala je za dvojicu papa (Ivana Pavla II. i Benedikta XVI.), dva američka predsjednika te britansku kraljevsku obitelj.

Foto: Press

Ženska sopranska sekcija dijelila je pozornicu sa svjetskim zvijezdama poput Andréa Rieua, Bena Harpera i Pharrella Williamsa.

Zbor je 2022. godine oduševio i nastupom na prestižnom festivalu u Sanremu.

Glazba koja prenosi poruku

Posjetitelji mogu očekivati maestralne izvedbe neprolaznih gospel klasika poput "Amazing Grace", "When The Saints" i "Oh Happy Day". Više od pukog glazbenog izraza, nastup Dream Gospel Choira je duhovna poruka koja podsjeća na važnost ljubavi, mira i zajedništva.

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da doživite glazbu koja je osvojila svijet, uoči božićnih blagdana.

 

 

LisinskiGospel
