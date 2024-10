'10 eura za komad špeka': Autor neslužbene himne Dinama progovorio o novoj pjesmi

Djerko Ulica, pravim imenom Ruđer Brkić (23) reper je koji je stekao popularnost kao autor neslužbene himne za GNK Dinamo Zagreb, a u fokus domaće glazbene scene dospio je provokativnim tekstovima i autentičnim pristupom. Pjesma "To ti je tak", zbog stiha "Tako to ide, to ti je to, bum klik-klak, Dinamo je prvak", pjesma je ubrzo postala zaštitni znak najtrofejnijeg hrvatskog kluba.

Njegova najnovija pjesma "10 eura komad" govori o svakodnevnim financijskim izazovima te otvara važne teme o vrijednostima u današnjem društvu. Djerko nam je otkrio gdje pronalazi inspiraciju, kako izgelda proces stvaranja, kao i svoje planove za budućnost. Također nam je govorio o ulozi rap glazbe u reflektiranju društvenih problema. Inače, ovaj vikend premijerno objavljujemo spot Djerkove nove pjesme, "10 eura komad".

Možeš li nam reći nešto više o inspiraciji za pjesmu '10 eura komad'?

Inspiracija za pjesmu "10 eura komad" došla je kad sam vidio svakodnevne promjene cijena, poput poskupljenja špeka. To me natjeralo na razmišljanje o tome kako se ljudi prilagođavaju tim promjenama. Pjesma je nastala kao satirični odgovor na tu stvarnost – simboličnih deset eura za komad špeka prikazuje apsurdnost tržišta, ali i na komičan način osvjetljava prilagodljivost ljudi i njihove vrijednosti.

Koja je glavna poruka koju si htio prenijeti?

Glavna poruka pjesme jest da, unatoč promjenama i poskupljenjima, još uvijek možemo pronaći “komad” za sebe, bilo da se radi o špeku ili nečem dubljem. U osnovi, radi se o tome da vrijednost ne mora nužno pratiti cijenu, ali i da su jednostavne stvari, one koje nekad uzimamo zdravo za gotovo, postale luksuz.

Kako je izgledao proces prilikom stvaranja ove pjesme i spota?

Proces stvaranja pjesme bio je postupan. Počelo je s puštanjem instrumentala, koji sam slušao danima, čekajući da me "opere" inspiracija. Rime dolaze spontano, često u trenucima kad najmanje očekujem. Spot smo snimali dinamično, koristeći dron i GoPro, što je stvorilo zanimljive vizualne efekte. Atmosfera na snimanju bila je odlična – svi su se zabavljali, a ta energija se prenijela i u završni proizvod.

Kako inače u tvojem slučaju nastaju pjesme?

Pjesme kod mene uvijek nastaju spontano. Nikad ne forsiram kreativnost. Slušam dobar beat, i rime dolaze same od sebe. Kada se najmanje nadam, pojavi se neka ideja ili stih, i tada sve krene. Neke od mojih najpoznatijih pjesama, poput "To ti tak ide", nastale su upravo tim procesom.

Naslov pjesme i tematika su prilično provokativni. Kako vidiš odnos između stvarnosti koju opisuješ u pjesmi i društvenih problema u Zagrebu?

Naslov je provokativan na površini, ali zapravo skreće pozornost na širi kontekst. Cijene, inflacija i ekonomski izazovi nisu samo lokalni problemi, nego univerzalne teme. Iako pjesma naizgled govori o cijeni špeka, ona može simbolizirati bilo koji segment života u kojem se suočavamo s porastom troškova i promjenama vrijednosti.

Mnogi reperi koriste kontroverzne teme kao način skretanja pažnje na određene probleme. Što ti misliš o ulozi rap glazbe u reflektiranju društva i problema poput zloupotrebe droga?

Rap je idealan medij za izražavanje društvenih problema jer dolazi iz autentičnih iskustava i često predstavlja glas onih koji se ne čuju dovoljno. Mislim da je odgovornost svakog umjetnika, pogotovo repera, da skreće pažnju na važne teme. Osobno, ne forsiram teme, ali ako se prirodno pojave u mom radu, ne bježim od njih.

Koliko je autobiografski sadržaj pjesme?

Svaka pjesma koju napišem nosi dio mene, pa tako i ova. Mislim da svaki reper treba biti autentičan i u vezi sa stvarnim iskustvima. Ako nije barem djelomično autobiografski, publika to osjeti. Dakle, da, u "10 eura komad" postoji dio mog stvarnog pogleda na svijet.

Oslanjaš li se na osobna iskustva ili iskustva ljudi iz tvoje okoline kada pišeš ovakve stihove?

Kombiniram vlastita iskustva i ono što vidim oko sebe. Svijet je bogat inspiracijom, bilo kroz osobne doživljaje, društvene fenomene ili priče koje čujem od drugih. Moji tekstovi često reflektiraju taj miks stvarnog i viđenog.

Pjesma '10 eura komad' ima određenu težinu. Planiraš li u budućnosti nastaviti sa sličnim temama ili možemo očekivati nešto potpuno drugačije?

Ne bih rekao da pjesma ima neku specifičnu "težinu", jer je otvorena za različita tumačenja. No, volim što pjesme mogu nositi razne poruke, čak i kad nisu eksplicitne. Što se budućnosti tiče, nikad se ne ograničavam na jedan stil ili temu. Slijedim inspiraciju – gdje me ona vodi, tamo idem.

Reperska scena često balansira između umjetničkog izraza i stvarnog života. Gdje povlačiš crtu – koliko je Djerko Ulica samo alter ego, a koliko stvarna osoba s iskustvima o kojima priča?

Djerko Ulica je kombinacija stvarne osobe i alter ega. On mi daje slobodu da izrazim ono što u stvarnom životu možda ne bih rekao na isti način. Ali, na kraju dana, iskustva o kojima pričam su autentična. Publika će uvijek suditi koliko je Djerko Ulica realan, a koliko alter ego – ja samo pratim svoju intuiciju.

Glazba nije tvoj jedini interes. Reci nam nešto više o novom proizvodu kojeg paralelno sa spotom planiraš lansirati na tržište?

Paralelno s premijerom spota, lansiramo i majicu s motivom klokana, u suradnji s lokalnom zajednicom. Cijela proizvodnja – od dizajna, tiska do materijala – odvija se u Hrvatskoj, što mi je posebno važno. Majice su već dostupne online na stranici www.totitakideitotijetak.hr, a prvih 100 kupaca dobit će ih direktno od mene, uz priliku za autogram i fotku.

