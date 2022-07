Jedan od najboljih rock vokala na ovim područjima, Dino Jelusić, javnost svakodnevno iznenađuje novim suradnjama i bendovima čije pozive nikako ne odbija, tako je bilo i ovaj put. Naime, nedavno je Dino postao glavni vokal američkog benda sastavljenog od legendarnih glazbenika pod imenom The Dead Daisies.

Nema odmora za Jelusića

Prije godinu dana Dino je slavio jer je postao dio popularnog benda Whitesnake, a prije samo nekoliko tjedana pridružio se glam sastavu Steel Pantheru na pozornici u Zagrebu, a kako bi stvar bila još bolja Jelusić je prije nekoliko dana postao pjevač benda The Dead Daisies te tako zamijenio legendarnog Glena Hughesa, koji je morao prekinuti turneju zbog koronavirusa.

Za one koji ne znaju, The Dead Daisies je zapravo supergrupa koju čini bivši članovi velikih imena kao što su Whitesnake, Dio i Ozzy Osbourne, a svojim su se obožavateljima obratili preko društvenih mreža te tako otkrili da je Glenna Hughesa pogodio koronavirus te privremeno nije u stanju nastaviti turneju. U duhu The Dead Daisiesa, govore, show se treba nastaviti.

Kako je Hughes i basist u bendu, tu ulogu preuzeo je Yogi Lonich, a Dino Jelusić bendu se pridružio kao glavni vokal do kraja turneje.

U videu Doug Aldrich govori da su mnogi ljudi dolazili na njihove nastupe zbog Glenna, no oni se nadaju da će svi ljudi doći i zabaviti se s njima na nastupu bez obzira na to što Glenna nema.

"Previše bendova otkazuje svoje koncerte, no mi smo odlučili svirati svojoj publici“, objašnjavaju.

Sudeći po Instagramu, The Dead Daisies ima još šest europskih gradova koje trebaju obići, a prvi koncert s Dinom su odradili u Vienne, u Francuskoj, gdje su bili predgrupa Judas Priestu, kojima su bili predgrupa i na nedavnom koncertu u Ljubljani.