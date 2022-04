Dienne, talentirana zadarska kantautorica u proljeće 2022. godine uplovila je s najnovijim singlom "Nemir" s kojim nas uvodi u novi period svog glazbenog stvaralaštva te najavljuje nadolazeći album prvijenac, čiji detalji tek trebaju biti otkriveni.

"Novi singl ‘Nemir’ baca svjetlo na unutarnju transformaciju kroz koju svi prolazimo u određenim periodima života. Otpuštanje prošlosti i vedar pogled u budućnost zajedno sa svim znanjem koje smo stekli kroz prošlost", ovim riječima Dienne pojašnjava glavnu poruku pjesme "Nemir" za koju ističe kako je po njoj posebnija i mističnija od ostalih.

Video spot zaista možemo okarakterizirati posebnim umjetničkim djelom optočenim magičnom i mističnom vibrom prvenstveno zbog korištenja tarot karti i gatanja kojima se ova svestrana glazbenica bavi u svoje slobodno vrijeme.

"Kroz život sam uvijek najviše voljela glazbu jer smatram da je i ona neka vrsta magije iz razloga što iznimno utječe na psihu i emocije ljudi. Moja unutarnja promjena i moj životni put u spotu je naznačen kroz tarot karte, pa tako svaka scena ima svoje značenje. Kad sam u tami predajem se svemu, kroz tamu nalazim svjetlo (svijeće) i na kraju sunce koje me iznutra obasjava te nalazim svoj unutarnji mir", pojašnjava Dienne značenje samog spota.

Dienne je za ovu priliku surađivala s dugogodišnjim producentom Šimom Alavanjom s kojim je zajedno stvarala pjesmu. Fotografkinja Andrea Mulder, kao redateljica i kreativna direktorica osmislila je i režirala video spot koji je perfektno upotpunila svojom kreativnom vizijom.Multitalentirani Blaž Grgić zaslužan je za snimateljsku ulogu i savršene kadrove spota, Ana Alagušić stoji iza besprijekornog stylinga, za vrhunski make-up bila je zadužena Helena Novosel, a za divne cvjetne aranžmane Eva Maria.

"Nikad bolje i zanimljivije snimanje nisam do sada doživjela. Sve je teklo skoro savršeno i napravio se jedan predivan muzički spot koji u potpunosti vizualno opisuje pjesmu. Napokon mogu reći da se jedna glazbena cjelina zaokružila u najbolji mogući ishod. Nikako ne bih uspjela složiti tako bogatu priču bez njih i njihove podrške, njihova vizija me jako obogatila kao osobu, a naš zajednički rad je doveo do jednog posebnog umjetničkog djela!", zaključuje Dienne.