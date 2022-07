Na današnji dan prije četiri godine napustio nas je legendarni Oliver Dragojević. Njegove pjesme, kao i sama njegova pojava uistinu su ostavile "Trag u beskraju". No, malo tko zna da je, primjerice, upravo "Trag u beskraju", čije stihove znaju od Iloka do Savudrije, od Žabnika do Prevlake, prepjev popularne pjesme "Che ce vero che ci sei", talijanskog kantautora Biagia Antoanaccija. I nije jedini. Donosimo čak deset Oliverovih uspješnica koji su zapravo obrade i prepjevi.

'Trag u beskraju'

Kako smo već spomenuli, "Trag u beskraju" prepjev je skladbe koju je talijanski glazbenik Biagio Antonacci koji je tu skladbu svojedobno izvodio i s Lucianom Pavarottijem.

Prepjevao ju je pjesnik Daniel Nančinović, koji je za Olivera napisao i stihove za skladbu "Čovik nasrid mora".

2. 'Lijepa bez duše'

Oliver je oduvijek želio napraviti prepjev pjesme Riccarda Cocciante, "Bella senz’anima", a tu želju ostvarila mu je, ni manje ni više, nego pjevačica Alka Vuica, koju je pjesmu prevela s talijanskog.

Pjesma se nalazi na Oliverovu albumu "Neka nova svitanja".

3. 'Kad sam nasamo s njom'

Pjesmu "Kad sam nasamo s njom" zasigurno ste čuli i u Gibonnijevoj izvedbi.

Manji je doseg imala u originalu, na Gibonnijevom albumu "Unca fibre", no kada ju je otpjevao Oliver, pjesma je postala popularna diljem regije, ali i šire. Podsjetimo, Oliver i Gibonni su 2016. godine objavili zajednički album "Familija".

4. 'Milost'

Ljubitelji duhovne glazbe zasigurno će prepoznati Johna Newtona u Oliverovoj pjesmi "Milost".

Naime, originalna pjesma "Amazing Grace" govori o iskupljenju, a s vremenom je postala jedna od najpoznatijih duhovnih pjesama svih vremena.

5. 'Nemirno more'

"Nemirno more" pjesma je Parnog valjaka iz davne, 1994. godine. Husein Hasanefendić Hus komponirao je pjesmu, no ona nije naišla na ogroman uspjeh na samom početku.

Ipak, kada se Oliver grupi pridružio na njihovu zagrebačkom koncertu 2001. godine, pjesma je odmah dobila širi doseg.

6. 'Night and Day'

Kada Oliver sjedne za klavir, to više nije klavir. Niti je Oliver više Oliver, oni postaju jedno. Jedno su postali i kada se Oliver prije 25 godina pridružio jazz sastavu, Black Coffee. Zajednički su izveli skladbz "Night and Day", poznatu pjesmu Colea Portera, na kojoj je Oliver svirao upravo - klavir.

7. 'Tonka'

"Tonka" je pjesma Novih fosila koju su brojni glazbenici do sada donijeli u svojoj izvedbi. Petar Grašo, Danijela Martinović, Nina Badrić i Vanna samo su neki od njih.

Želji da ovom svevremenom hitu udahne još jedan život nije se mogao oduprijeti niti Oliver.

8. 'Et Maintentant'

Godine 2006. Oliver je na svom koncertu u pariškoj Olympiji izveo veliki hit francuskoga skladatelja Gilberta Beacauda, "Et Maintentant".

9. 'My Funny Valentine'

S već spomenutim jazz sastavom Black Coffee, izveo je i pjesmu “My Funny Valentine". Ta se skladba našla na drugom albumu jazz sastava.

10. 'Per Noi'

Oliver se 1990. godine pridružio pjevačici Kseniji Erker na obradi talijanske skladbe "Per Noi", koju u originalu izvodi talijanska pjevačica Fiordaliso.

Podsjetimo, u sklopu četvrte obljetnice održat će se i sad već tradicionalni koncert Oliveru u čast u Veloj Luci.

Tužnu obljetnicu Vesna je obilježila emotivnim riječima i na Facebooku.

"7 . 12 .1947— 29. 7 . 2018 Dragi naš dida. Svi smo tu. Nas 14 . Danas su tu i tvoji prijatelji. Puno njih. Danas je dan za pismu, ne za plakanje. Svi nam se javljaju i tvoji obožavatelji dolaze. Pričaju na svim jezicima ja klimam glavom prepostavljam da te hvale. Ostavio si nam veliki teret. Sad su se prebacili na mene, znaš da sam to vješto izbjegavala. Više sam se islikavala u godinu dana, nego kroz cili život. Danas je veliki koncert. Znam da bi gušta svirat i pivat, ali ovaj put oni to rade za tebe. Puno mladih i tvojih starih prijatelja. Znam da ti nije draga ovolika pompa oko svega toga. Mi smo samo promatrači i nismo u organizaciji. Znam šta bi reka, ali neću beštimat. U nas ništa nova. Nastavili smo kako smo živjeli s tobom. Ako se ikad sretnemo, platit ćeš mi za ovo. Volimo te do kraja života", napisala je na svom Facebooku.