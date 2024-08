Matic Peršuh, Rene Soršak, Gašper Peršuh i Žiga Kunstič, koji zajedno čine grupu Polkaholiki, hrvatskoj publici predstavili su se prije nekoliko godina, i od tada imaju sve više i više poklonika. Ovi ambiciozni dečki iz Slovenije i dalje osvajaju publiku svojim zanimljivim žanrom u kojem spajaju polku s modernim izričajem. Tijekom Eurovizije su zaludili internet obradom pjesme Rim Tim Tagi Dim, a posebnu su pažnju ukrali obradom hita Brajde. Razgovarali smo s njima i raspitali se odakle ljubav prema polci, o reakcijama pjevača čije hitove prerađuju, a dotakli smo se i nekoliko privatnih tema.

Kako to da su mladi dečki zaljubljenici u harmoniku? Odakle datira ljubav?

Ah, harmonika nam je u krvi! Ljubav prema harmonici nije nešto što se desilo preko noći. Mnogi od nas su odrasli uz zvuk harmonike u kući, bilo da su to svirali roditelji, djedovi ili netko u obitelji. Kad je nešto toliko prisutno u tvojoj svakodnevici, jednostavno se zaljubiš. Harmonika ima tu čarobnu moć da podigne svaku atmosferu, a mi volimo prenositi tu energiju ljudima.

Kakve su reakcije zvijezda čije ste pjesme obradili u stilu polke?

Moramo priznati, reakcije su uglavnom bile fenomenalne! Autori i izvođači su često iznenađeni i oduševljeni kako njihove pjesme zvuče u novom, polka-ruhu. Neki su nam čak rekli da im se naša verzija toliko sviđa da bi i sami voljeli probati nešto slično.

Što slušate privatno od glazbe? Što trenutno slušate u autu? Što slušate 'za po doma'?

Slušamo mnogo toga što i sami sviramo. Nikada ne bismo mogli tako iskreno obraditi određene pjesme u ritmove polke da ih inače ne slušamo. S jedne strane, slušamo narodnu glazbu i polke iz Slovenije, jer su nam te melodije bliske i inspiriraju nas u stvaranju. Na drugoj strani, volimo slušati hrvatske hitove kojima dajemo novu notu i svježinu kroz naš humorističan zvuk. Tako da, ono što nas inspirira, to i slušamo – od klasičnih narodnih tonova do modernih hitova.

Kako provodite ljeto, je li isključivo radno ili ima mjesta i za odmor? Kako izgleda vaš odmor; pričamo li o kasnonoćnim izlascima, ili ste ipak mirniji? Kako se opuštate?

Ljeto je za nas radno, ali uvijek nađemo vremena za malo odmora. Kad nismo na pozornici, volimo se opustiti uz more, dobar roštilj s prijateljima i obitelji. Neki od nas vole kasnonoćne izlaske, dok drugi više uživaju u mirnim večerima s dobrom knjigom ili filmom. Opuštanje nam je važno kako bismo napunili baterije za sve nastupe koje imamo.

Sigurno smo da ste zbog vaše popularnosti na meti obožavateljica…opsjedaju li vas? Kakve ulete sve dobivate? Koji vam je bio najsimpatičniji, a koji najbizarniji? Što na to sve kažu vaše odabranice?

Haha, pa da, dolazi s teritorijem! Ima svega – od simpatičnih poruka do stvarno kreativnih uleta. Najsimpatičniji nam je bio kada nam je obožavateljica poslala tortu s našim likovima, a najbizarniji… pa, recimo da smo jednom dobili bračne ponude na nekoliko jezika. Naše odabranice sve to uzimaju s dozom humora, i na kraju krajeva, znaju da je to sve dio showa.

