BILI SMO NA KONCERTU / Kad je opatijska pozornica preživjela Sabaton, onda može sve: Pucali topovi, sukljala vatra, a bazuka raspametila publiku

"Dobra večer, Opatija!", zaurlao je na hrvatskom frontmen švedske metal senzacije Sabaton i tako pozdravio oko 5000 obožavatelja pred ljetnom pozornicom u Opatiji u petak, 19. kolovoza. Fanovi su došli iz svih dijelova Lijepe Naše, ali i šire - sve kako bi uživali u vatrenom spektaklu koji su priredili svjetski poznati Šveđani. Bili smo tamo. Cijela Opatija bila je u znaku maskirnih outfita, a hitovi Sabatona orili su i iz obližnjih kafića puno prije početka koncerta, koji je startao točno u 21 sat. Bila je to prava poslastica za metalce. Chris Röland, Hannes Van Dahl, Joakim Brodén, Pär Sundström i Tommy Johansson energičnim su nastupom i vrhunskim scenskim efektima u potpunosti raspametili opatijsku publiku. Na pozornici su imali prave topove, a svako malo dizali su se plamenovi vatre. Na ogromnom videozidu vrtjeli su se moćni prizori tematski povezani sa svakom pjesmom. U jednom trenutku, frontmen grupe Joakim Brodén na rame je stavio i bazuku, a publika je podivljala. U nekoliko su se navrata obraćali na hrvatskom dok se na videozidu vijorila hrvatska zastava. Osim svojih pjesama, Sabaton je publiku iznenadio i dvjema obradama. Pjevač se pohvalio svojim umijećem sviranja na gitari, a za to je odabrao, ni manje ni više, nego kultni hit Metallice "Master of Puppets". Uslijedila je još jedna obrada, ovoga puta pjesme "Highway to Hell" legendarnog benda AC/DC. Publika je sve vrijeme ozareno pjevala uglas. Švedskom bendu ovo nije prvi posjet Hrvatskoj – prije su toga nekoliko puta nastupali u Zagrebu, a ovogodišnja hrvatska lokacija velike europske turneje "The Tour to End All Tours" mnoge je iznenadila. U svojim pjesmama Sabaton obrađuje povijesne teme o ratovima iz stvarnog života i ljudima koji su u njima sudjelovali, a u Opatiji su, osim najvećih hitova, promovirali svoj novi album. Pogledajte u velikoj fotogaleriji kako nam je bilo.