Britanski pjevač Ed Sheeran (33) je u subotu na zagrebačkom Hipodromu podigao je na noge 70.000 obožavatelja i znamo da će se o njegovom koncertu pričati još neko vrijeme i pamtiti još duže. Na pozornicu je oko 18 sati stigao hrvatski pjevač Dino Jelusić (32) koji je naglasio da je za njega ovo prvi koncert na kojem ga sluša publika u tolikom broju. Unatoč tome, nije ju nimalo razočarao. Pjevao je pjesme poput "Free Fallin''', a za kraj je nasmijao prisutne jer je na odlasku krenuo pjevati: "Ti si moja prva ljubav…"

Upravo je tom pjesmom Dino 2003. godine pobijedio na dječjoj Dori i krenuo graditi glazbenu karijeru.

Calum Scott oduševio publiku

Engleski pop pjevač Calum Scott (35) je nedugo nakon Jelusića pozdravio publiku na hrvatskom, a sudeći prema reakciji publike, osvojio je publiku. Otpjevao je neke od svojih najvećih hitova, pa i svoj najnoviji "Roots". Teško ga se moglo dohvatiti pogledom iz publike, ali stvar je spasio videozid i fenomenalno ozvučenje zbog kojeg sam imala dojam da se nalazim pored njega.

Imao je odličnu interakciju s publikom, a iako je na Instagram storyju prije koncerta pisao da je Zagreb zaista vruć i pritom nije ništa slagao, pojavio se u košulji dugih rukava i crvenih obraza. Inače, Calum je izrazio želju za ponovni dolazak u lijepi naš Zagreb zbog atmosfere koja ga je dočekala i rekao: ''Hvala. Volim vas.''

Edovo emotivno predstavljanje pjesme

Nakon nekoliko pića i nezdrave hrane, stajali smo u moru ljudi koji ne mogu dočekati popularnog gingera. Publika je odbrojavala do početka pjesme "Castle On The Hill", koju sada već tradicionalno izvodi na početku svojih koncerata. Svaka njegova pjesma ima priču o tome kako je nastala. Neke od njih je ispričao, neke nije, a mene, kao i većinu ostalih obožavatelja, iznenadila je priča o njegovom hitu "Eyes closed" koju je napisao nakon što je saznao da je njegov prijatelj iz Londona preminuo.

Bilo je to 2022. godine kada je još uvijek mislio da će se vratiti i vjerovao je to sve do prijateljeva sprovoda. Drugačije doživljavaš pjesmu kada znaš njezinu priču, a upravo zato je dobio fenomenalnu reakciju publike.

Inače, Ed je tijekom koncerta izjavio da ima laringitis i da će nakon nastupa najvjerojatnije ostati bez glasa. Zaključio je da je jedino fer da nam uzvrati istom mjerom pa smo tako ponavljali za njim riječi pjesme onoliko glasno koliko je to bilo moguće jer je slavni Britanac imao na umu da se svi u ponedjeljak pojavimo na poslu bez glasa, s uputom da kao razlog izostanka našeg glasa, navedemo koncert godine.

Duet s Calumom bio je pun pogodak

Na pozornici mu se u jednom trenutku pridružio i Scott, a njihova zajednička izvedba pjesme "You Are The Reason" sve je oduševila i zaslužila skandiranje publike, a pozitivnu rekaciju publike dobila je i Edova izvedba pjesme "Thinking out loud", za koju je rekao da su svi oni koji ju ne znaju, na pogrešnom mjestu, a riječ je o jednom od poznatijih singlova u karijeri.

Nakon nje, otpjevao je pjesmu "Love Yourself" koju originalno pjeva Justin Bieber (30), ali ju je prepustio američkom glazbeniku. Koncert je završio malo prije 23 sata.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Skandiranje nakon zajedničke izvedbe Caluma Scotta i Eda Sheerana