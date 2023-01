Na otvorenju hotela Atlantis Royal su uz Beyonce nastupili i DJ trio Swedish House Mafia, koji stoji iza pjesama na vrhu ljestvice, kao što su "Don't You Worry Child", "Save the World".

Koncert samo za imućne

Koncert je održan samo za osobe s VIP ulaznicama, a zabranjeno je bilo i snimanje.

Atlantis The Royal sastoji se od 43 kata, sadrži 231 luksuzni apartman, 693 hotelske sobe i 102 apartmana, od kojih svi imaju pogled na Arapsko more i Palm Island. Hotel ima više bazena, uključujući 44 privatna bazena.

Unatoč zabrani snimanja, u javnost je procurilo nekoliko videa s nastupa glazbene dive. Nastup je započela pjesmom "At Last" pjevačice Ette James te je nastavila s hitovima "Beautiful Liar", "Halo", "Crazy in Love" i ostalima.

Spektakularni vatromet se održao na kraju koncerta.

Fanovima iznos ulaznica nije bitan

Fanovi pjevačice s nestrpljenjem očekuju turneju te su spremni učiniti sve i potrošiti bilo koji iznos kako bi je vidjeli.

Beyonce je osvojila devet nominacija za najviša glazbena priznanja, a s novim nominacijama ima ukupno 88 nominacija u karijeri, čime se izjednačila sa suprugom, reperom i tekstopiscem Jay-Z-jem (53), kao najnominiranijim izvođačem u povijesti Grammyja.

Njezin album“Renaissance” natječe se za album godine. Svečana dodjela nagrade Grammy dogodit će se 5. veljače u Los Angelesu.