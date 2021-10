Beatlesi se vraćaju ove jeseni novom knjigom, remiksiranim zadnjim albumom i dugo očekivanim dokumentarnim filmom koji bi trebao baciti novo svjetlo na njihov raspad.

Legendarni "Let It Be", objavljen 1970, dugo se smatrao albumom o razlazu grupe.

To je djelomično zato jer je riječ o zadnjem objavljenom albumu, ali i zbog toga jer je slijedio i dokumentarac o snimanju ploče koji je prikazao duboke tenzije među slavnom četvoricom.

Stvari, međutim, nisu tako jednostavne. "Let It Be" je zapravo snimljen prije albuma "Abbey Road" iz 1969., ali je ostao na polici godinu dana jer bend njime nije bio zadovoljan.

Zapravo, Paul McCartney nikad nije bio zadovoljan jer nije sudjelovao u miksanju albuma slavnog producenta Phila Spectora.

Novi remix albuma potpisuje Giles Martin, sin uobičajenog producenta Beatlesa Georgea Martina i trebao bi biti bliži onome što je grupa željela.

Giles Martin je u razgovoru za NME ovaj tjedan priznao da je "Paulov najveći problem bio u tome što je inače imao mnogo utjecaja na aranžmane, a to je sa Spectorom izostalo".

Usponi i padovi

Još važniji za povijest benda mogao bi biti novi dokumentarac "The Beatles: Get Back" redatelja Petera Jacksona, autora Gospodara prstenova.

On je pregledao mnoge sate materijala koji nisu uvršteni u originalni dokumentarac kako bi prikazao radosniju stranu snimanja albuma "Let it Be".

Ringo Starr je oduševljen.

"Imali smo uspone i padove, ali čak i sa svim tim, a to ćete vidjeti u verziji Petera Jacksona, mnogo smo se zabavljali što u originalnom dokumentarcu nije prikazano", kazao je Ringo.

Posebno im je zabavan bio nenajavljeni koncert na krovu zgrade u kojoj je bilo sjedište njihove kompanije Apple. Danas legendarni koncert bio je njihov, pokazalo se, zadnji nastup.

Razgovori iz dokumentarca osnova su i nove knjige o Beatlesima.

Povjesničar rocka Michka Assayas tvrdi da će knjiga zabiti zadnji čavao u lijes priče da se grupa raspadala u vrijeme snimanja ploče "Let It Be".

"Ja sam bio prvi koji je vjerovao u razne mitove poput 'Paul i John su se mrzili i jedva su razgovarali'. Ali iz njihovih razgovora vidimo da su bili vrlo bliski. Stvari su početkom 1969. bile dobre", rekao je Assayas AFP-u.

"Svaki bend ima razmirice u studiju. Ali bilo je šokantno (kad se pojavio originalni dokumentarac) jer to nitko prije nije vidio", dodao je.

Lijenčine

Možda to bude i vrijeme da se ponovo procijeni tko je odgovoran za raspad grupe što se često pripisuje McCartneyju jer je u travnju 1970. objavio da napušta bend.

Assayas kaže da je 'poljubac smrti' zapravo zadao Lennon pola godine prije, kad je kolegama iz grupe u privatnom razgovoru rekao da mu je dosta i da odlazi.

Paul je često bio najzahtjevniji i otvoreno kritičan prema Harrisonovu skladanju. Ali on je bio i pokretačka radna snaga grupe i onaj koji je svirao na Harrisonovim pjesmama dok ih je Lennon uglavnom izbjegavao.

"Da Paul nije bio u bendu vjerojatno bismo snimili dva albuma jer smo bili lijeni klipani", rekao je Ringo nedavno.

"Ali Paul je bio radoholičar. John i ja bismo sjedili u vrtu, upijali zelenilo s drveća i kad je zazvonio telefon, znali smo da je on. 'Hej momci, idemo u studio', rekao bi", ispripovijedao je bubnjar Beatlesa.